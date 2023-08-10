只有3天！全家特大美式、仙女紅茶「買1送1」 霜淇淋9元倒數中
全家週末康康五將於明（11）日至13日開跑，其中買1送1的有特大杯美式、大杯仙女紅茶、義美巧克力脆片雪糕、葡柚蜜香風味康普茶，且13日前還有全家門市取貨領取小白單，就可用9元購買全家霜淇淋，新口味莓好時光也能兌換。7-11行動隨時取則是有特大美式買10送10、新品雞尾酒氣泡咖啡買2送2。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本週優惠來了！8月11日至13日前，特大杯美式（原價60元）、大杯仙女紅茶（原價40元）買1送1，換算下來現萃紅茶平均只要20元，搭配自帶杯折扣，單杯15元超划算！除了現煮飲品外，隨買跨店取，還有義美巧克力脆片雪糕（原價40元）、葡萄王康普茶葡柚蜜香（原價35元）也享買1送1優惠，味丹竹炭水則是買2送2。
而全家取貨優惠也倒數中！今起至13日前，網購包裹到全家門市取貨，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券（小白單），1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，小白單可兌換至8月20日。若錯過這一波，就要等8月19日至23日，也有取貨送9元霜淇淋兌換券活動。
7-11則是行動隨時取，即起自8月14日前，有特大美式買10送10。新品雞尾酒氣泡咖啡，在8月15日前，APP每日都有3000組買2送2優惠（原價99元、特價50元），凌晨0時補貨上架，包括莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡、白色佳人雞尾酒風味咖啡任你搭。
還有即起至11日前，到門取件就可以領取7元購物折抵金，一件包裹可領7元，兩件包裹就可拿到14元購物金，單筆最多只可領35元，因此超過5個包裹以上，仍然只可以領取5組購物金優惠，當一次領取的包裹數量較多時，建議分次取件。