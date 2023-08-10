食腦變形蟲死亡率99%！醫示警7天內「吞噬腦組織」 去這裡最危險
時隔12年，台灣再次發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，疾管署表示，該案例為北部30多歲女性，日前到室內親水設施遊玩，上月26日出現頭痛和肩頸僵硬症狀，之後更出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛、抽搐等病症，就醫搶救後於8月1日身亡。對此林口長庚醫院兒童一般醫學科資深主治醫師吳昌騰指出，食腦變形蟲會順著鼻腔，迅速入侵大腦的中樞神經系統，最快會在一週之內死亡。
記者張志浩/綜合報導
吳昌騰說明，食腦變形蟲從名稱上就能看出其致命性，一旦有人游泳，甚至僅是用水接觸臉部，當遇到食腦變形蟲後，這種致命生物就會順著鼻腔，迅速入侵大腦的中樞神經系統，並吞噬大腦的組織。感染者會出現頭痛、發熱、嘔吐等症狀，之後會迅速轉入頸部僵硬，癲癇發作，出現幻覺，甚至昏迷、癱瘓，最快可在一週之內死亡。
吳昌騰表示，食腦變形蟲衍生的阿米巴腦膜腦炎感染很少見，但幾乎是致命的，阿米巴腦膜腦炎過去存活病例的關鍵點，包括早期診斷及治療、食腦變形蟲的感染量、感染菌株的毒力以及患者的健康狀況，因此若是兒童、長者或免疫力下降的人，特別容易受到傷害。疾管署也表示，發病後死亡率約99%。
吳昌騰解釋，食腦變形蟲是「嗜熱變形蟲」，在熱帶和亞熱帶氣候生長良好，並能耐受的溫度高達攝氏45度，溫暖的淡水加上細菌性食物供應，是變形蟲的理想棲息地，因此食腦變形蟲有可能在水療、溫泉、溫暖河流、池塘、湖泊、桑拿浴室和室內游泳池出現，但食腦變形蟲會被氯殺死，所以基本上消毒足夠的游泳池都不用擔心。
不過吳昌騰提醒，一個人不會因為喝了受污染的水而感染食腦變形蟲，但當人的鼻腔接觸受污染的水後，就可能會感染到這種食腦變形蟲。台灣的野外露營、爬山風氣頗盛，建議民眾若到野溪、野外溫泉玩水，除了注意安全，也應避免把頭部浸入水中，或避免鼻子接觸野外的水。