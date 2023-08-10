稻草禁露天燃燒　竹縣祭空拍巡查最高罰10萬

每年7月至8月為一期稻作收割時期，由於與二期稻作間隔時間較短，稻草腐化速度較慢，常見農民為求方便採用露天燃燒方式處理稻草，造成空氣污染。新竹縣政府環保局為減少露天燃燒等違規情事，將於一期稻作收割期間加強巡查，並使用無人機輔助空拍巡查，掌握縣內露天燃燒好發區域，同時呼籲農友改變耕作習慣，共同維護縣內空氣品質。
記者李春台／桃園報導
環保局表示，露天燃燒稻草高溫破壞土壤結構，除將使土質變硬劣化，也會釋放大量二氧化碳加速地球暖化，燃燒過程產生的惡臭及懸浮微粒會刺激氣管，誘發過敏患者咳嗽、氣喘等呼吸道疾病，對人體健康產生不良影響，衍生的濃煙亦影響行車視線，危及用路人行車安全。
環保局表示，近年來為減少稻草露天燃燒，除與農會配合辦理說明會宣導禁止露天燃燒相關法規，也積極推廣使用稻草腐化菌，今年再獲台積電、中強光電、帆宣、台灣荏原及光菱電子等5家企業贊助液態稻草腐化菌8000瓶，可提供800公頃的稻田使用。
環保局說明，1公頃的稻田產生6公噸稻草，800公頃稻田將產生4800公噸稻草，而燃燒1公噸稻草約產生1.5公噸二氧化碳，若800公頃稻田不燃燒稻草，可減少碳排放量7,200公噸。
新竹縣長楊文科提醒民眾，露天燃燒屬違法情事，依據空氣污染防制法規定，可處1,200元以上10萬元以下罰鍰，請鄉親勿以身試法。現今全球暖化、溫室效應日益嚴重，籲請農友積極配合，共同為維護新竹縣的空氣品質，善盡一份責任。