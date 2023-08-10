李玟傳非首次想不開！6月傷害自己住院 Bruce隔天照飛夏威夷度假
華語流行天后李玟（CoCo）不敵憂鬱症輕生離世，月初羽化安息，然而後事圓滿結束，知情人士仍持續揭發李玟老公Bruce（樂裕民）離譜的行徑，據傳，李玟已經不是第一次尋短，6月曾因此獲救，但Bruce明知李玟有輕生紀錄，不能讓老婆一人獨處，卻向李家人隱瞞，且執意飛出國度假，讓親友不解地問：「還有心情玩？」
記者楊穎軒／綜合報導
據《自由時報》報導，知情人士表示，李玟6月29日就在香港四季酒店尋短，當時櫃檯打電話叫救護車，將她送往瑪麗醫院，留院觀察一晚後出院，Bruce雖然知道老婆輕生並住院，需要有人陪在身邊，依然決定6月30日搭機赴夏威夷旅遊，家人擔心李玟人身安全，將她接回家就近照顧。
李玟告別式於上月底舉行，儀式結束後，親友紛紛向李家人致哀，其中一名男子上前擁抱、安慰李玟的大姊和二姊，姐妹倆突然情緒崩潰，放聲嚎啕大哭，過程中大姊和二姊突然淒厲哭吼「他害死了我妹妹」，此話一出，引來外界諸多揣測，令人鼻酸和不平，而Bruce則強調「我跟李玟的死100%無關」。
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