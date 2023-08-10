越南消費者批中國摩托車「粗製濫造」　三大原因拒買、口碑跌谷底

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專家分析中國摩托車在越南市場大敗的原因有三，首先是惡性競爭，中國摩托車打進越南市場初期，模仿日本摩托車外觀，但價格僅有日本製造的一半，讓消費者買單。第一波的成功引起每個中國品牌都爭相效仿，為了比其他品牌的價格更低，出現「偽造仿冒」和「粗製濫造」現象，導致整個中國摩托車產業讓外國消費者觀感不佳。
再來消費者拒買的第二個原因，還是因為品質過爛，甚至出現中國製造的「日本山寨貨」。中國「嘉陵」董事長洪耕曾披露越南市場競爭中的種種亂象，包括製造偽劣產品的操作。部份中國摩托車全靠組裝，組裝後「要日本鈴木就貼日本鈴木商標，要日本雅馬哈就貼日本雅馬哈商標」。消費者拿到偽劣摩托車後，沒多久就壞掉。由於摩托車對越南人來說除了生活所需，也像社交工具，「騎著中國產摩托車」在朋友間變成很沒面子的事情，惡劣的品質造成中國摩托車的口碑在越南急轉直下。
最後消費者拒買的原因是高品質的日本摩托車品牌，終於受不了中國摩托車一再抄襲和人海戰術，乾脆推出低端價格的摩托車產品，直接讓品質低劣的中國摩托車出局。20年後，日本摩托車品牌證明了「品質至上」，越南人發現日本品牌推出的新型摩托車雖然價格仍比中國品牌高一些，但耐用又實在，騎了十多年都沒壞，維修次數也很少；反而是中國摩托車，買來後兩三年就得報廢，連修都修不好，因此日本摩托車再次佔據越南市場，包括Honda、Yamaha和Suzuki等日本品牌都是越南人的首選。