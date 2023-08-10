為女友發聲！曾玟學曬和賴品妤雙人COS照 品學兼優cp照閃爆全網
網紅館長陳之漢，日前在針砭時事時，針對民眾黨「空姐應援團」有物化女性之疑，也舉了民進黨立委賴品妤Cosplay為例，對她是否「物化動漫」提出質疑。賴品妤第一時間便回嗆「沒有資格決定我是什麼樣子」，其男友苗栗縣議員曾玟學，昨晚也PO出他和賴品妤的COS照，並暖心表示「在COS的世界裡，你可以成為任何你所喜歡的樣子」更強調「品妤在這個領域的專業和嚴謹程度無需多言」。
記者林莞茜／綜合報導
曾玟學發聲護女友，稱「品妤在這個領域的專業和嚴謹程度無需多言」，也表示每一張照片都花費的巨大的心血，完成作品時的成就感和滿足感，和他組裝完成鋼彈模型時的心情應該很接近，「我不只支持品妤的興趣，也陪著她一起出過好幾次角，因為許多作品的拍攝需要有搭檔的角色，我常常是配合度最高也最方便的選擇。」
曾玟學說，如何追求還原角色的模樣，有不同的方式，過程中的規劃和準備，正是這件事有趣的精隨所在。因為喜歡，所以想成為那個你所喜歡的角色模樣。
曾玟學進一步表示，政治人物在其職位之外，也跟一般人一樣有著自己的興趣，這是再正常不過的事情，對許多人來說ACG不只是喜好，更已是生活不可或缺的一部分；但ACG次文化時常在不理解中遭受污名與標籤，因此他由衷建議，喜愛ACG的朋友，可以共同支持願意替ACG次文化發聲且實際以行動為動漫產業出一份力的政治人物「讓我們的選擇，成為支持喜愛事物的力量。」
曾玟學也加碼在貼文中，附上他和賴品妤兩人Cosplay的照片，還說「「賴品妤根本魔法師，每次都把我弄到媽媽都認不出來，就像這個天王星」，吸引不少網友留言按讚，並直呼「這是放閃吧！這是放閃吧！這是放閃吧」、「看你們COS真的很賞心悅目」、「這根本認不出是你們兩個」。