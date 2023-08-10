幫郭台銘站台惹議 挺郭派稱「無違規」！批朱立倫拿石頭砸自己腳
鴻海創辦人郭台銘昨晚間南下屏東，出席首場「主流民意大聯盟」說明會，多名藍營地方民代響應參加，引發是否違反黨紀疑慮。國民黨主席朱立倫今（10）日上午受訪回應，所有黨籍同志唯一是團結支持總統參選人侯友宜，若造成分裂所有支持者並不樂見，也是大家共同決心。對此說法，一名挺郭派藍營人士痛斥朱立倫，當初稱要組成非綠大聯盟下架民進黨，根本是拿石頭砸自己的腳，並強調出席說明會「絕無違規。」
記者翁子竣／台北報導
郭台銘昨選在屏東縣仁愛國小前，參加由屏東縣國民黨籍議長周典論舉辦的首場「主流民意大聯盟」說明會。不少藍營民代響應出席，包括國民黨中常委周孟融、國民黨議員盧玟欣、無黨籍縣議員潘連周、國民黨議會黨團書記長曹義雄及國民黨縣議員王景山等人。
藍營民代參加主流民意大聯盟與郭台銘同框，更有支持者在底下頻喊「郭台銘選總統」，是否將以黨紀處分？朱立倫今受訪回應， 所有黨員同志唯一團結提名徵召同志，「我們總統就是唯一支持侯友宜」，其他只要是能夠團結各界力量，共同來支持侯友宜或為勝選都歡迎。
朱立倫強調，任何造成分裂，都是所有藍營支持者絕對反對，也絕對不樂見的，這是大家共同決心與標準。
然而，對於朱立倫說法，一名挺郭藍營人士則質疑，朱立倫當初講的非綠大聯盟是怎樣？根本就是自打嘴巴。他直言，藍營民代出席主流民意大聯盟，從頭到尾都沒有違規，因郭台銘根本未宣布參選，郭到處講的就是下架民進黨要團結。
該人士還說，朱立倫一直講要組成非綠大聯盟，但有進一步動作嗎？是否有派人去找民眾黨總統參選人柯文哲或郭台銘？旁邊的人盼促進非綠大聯盟，現在朱卻喊只能唯一支持侯，他呼籲朱「不要拿石頭砸自己的腳。」