改變能成真！江啟臣分析民調曝：9成藍軍挺侯友宜就能超車柯文哲

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江啟臣指出，根據最近一次的TVBS民調很明顯地看到了國民黨選民稍微回流，但也同時感覺到國民黨支持者對於大選仍然非常擔心。但絕大多數的憂慮，都是因為看到黨內的紛擾，甚至坊間有各種猜疑，導致有不少支持者覺得，國民黨就算團結，也沒有機會勝選。
江啟臣表示，事實上，連民眾黨主席柯文哲都說，要相信科學數據。國民黨作為最大在野黨，領導台灣4個縣市，基層的陸戰和組織絕對不會沒有實力，沒有道理小看自己。根據TVBS的民調數據，用簡單的統計分析來反推，兩張簡單的圖表，就可以看出為何國民黨自己的團結很重要。
江啟臣強調，T台民調顯示，國民黨是三大陣營中，對自己候選人最不支持的一方，只有7成的國民黨支持者表示支持國民黨候選人。相較於民進黨的8成，跟民眾黨的8成6，國民黨支持者顯然不夠團結。考慮到臺灣的選民結構，民眾黨支持者雖然夠團結，但整體的基數不夠，所以，兩大黨的支持基礎，也就是陸戰的實力，合理推估仍遠勝民眾黨。柯文哲雖然掌握中間選民的支持，但中間選民通常也是最容易隨選舉氣氛影響，出現棄保或者所謂西瓜效應的一群。
江啟臣說，簡言之，傳統政黨在距離選戰仍有三個月以上的現在，凝聚政黨基本盤絕對有必要性，而小黨則相反，必須利用空戰突圍來獲取聲量轉民調，打非典型選戰才有可能贏得勝選，或是作為換取整合的籌碼。國民黨作為在野大黨，需要很清楚知道自己的優勢在於基層實力，不能自亂陣腳。
江啟臣認為，國民黨團結是否就會贏？同樣從T台民調為基礎來推估，可以看出如果國民黨的支持回流，只要從現在的70%上升到跟民進黨一樣的80%，即使在連中間選民的感受都設定不變的情況下，整體的民調就會因為國民黨本身的支持群眾基數大，出現顯著變化，當國民黨支持者回流一成，8成國民黨選民願意相挺，侯友宜民調就會來到27.5%，跟柯P的差距就會顯著拉近到誤差範圍內，如果國民黨支持者願意展現團結，9成願意回歸，則侯友宜民調將來到30%，超越柯文哲的27.3%。這樣的推估僅僅只考慮國民黨支持者本身回流，還沒有包括其他選民可能因為民調變化，而出現的西瓜效應。