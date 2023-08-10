美超微加輝達好失望、台AI股也狂瀉　市場擔心什麼？

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美超微上季營收21.8億美元，年增32%，EPS 3.51元，成長34%，財報超過市場預期，但財測部分卻讓市場失望。華爾街分析師原本預估美超微本季營收可達22億美元，EPS為3.21美元，但美超微的財測季營收卻介於19到22億美元，EPS估為2.75到3.5美元，以季營收中間值20.5億美元以及EPS中間值3.125美元來說，都不如市場預期。
因此，市場開始擔憂AI後市可能沒有大家想像得樂觀，美超微8日盤後股價重挫逾9%，而台股相關概念股9日也跟著腳軟，包括緯創、廣達、英業達、緯穎、技嘉等伺服器廠商都慘綠。
緊接著輝達NVIDIA SIGGRAPH 2023同步登場，執行長黃仁勳現身演講，宣布新一代 GH200超級晶片平台將從明（2024）年第2季開始供貨，並標榜是全球第一個支援HBM3e 的GPU產品，為加速運算與生成式AI應用打造，其用於處理複雜的生成式AI工作負載，包括大型語言模型、推薦系統和向量資料庫等，強調「GH200是世界上最快的！」。
但市場再度潑冷水，憂心AI前景沒有大家想得那麼好，尤其之前就有美銀出具報告表示，雖然AI趨勢不變，但輝達接下來的第二季財報可能沒有第一季財報那麼那人驚艷，並提出市場需求那麼多，但重點是輝達是否能供應滿足市場上AI晶片的需求。還有分析師認為，目前是股市飆漲末升段，輝達是AI泡沫的指標，要留意其股價漲幅走勢。
市場擔心質疑，也讓輝達9日盤中重挫超過5%，終場跌4.7%，收在425.54美元，市值縮水521.17億美元，約新台幣1.65兆元，來到1.05兆美元，約新台幣33兆。不過，同一時間傳出因美國總統拜登剛簽署行政命令，再度限制中國採購，因此有中國多間網路大型公司狂砸約1590億元台幣瘋狂採購輝達的AI晶片。輝達消息多空交雜，預計8月23日公布財報，屆時將成為全球市場關注焦點。
美超微財測不如預期，再加上輝達股價重挫，讓今日台股AI概念股成重災區。早上10點半左右，世芯-KY、奇鋐、勤誠、建準、華星光都慘跌停。AI指標股技嘉跌停打開，廣達跌幅仍有7%以上、緯穎跌6%多，英業達跌3.6%、緯創跌4%。