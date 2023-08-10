NVIDIA新一代「超級晶片」曝光　輝達黃仁勳宣告：是世界上最快的

美超微加輝達好失望、台AI股也狂瀉　市場擔心什麼？

▲輝達才剛舉行完SIGGRAPH 2023，但市場不給面子，憂心AI後市可能沒有大家想像得樂觀。圖為輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳。（圖／翻攝自NVIDIA Keynote at SIGGRAPH 2023）
▲輝達才剛舉行完SIGGRAPH 2023，但市場不給面子，憂心AI後市可能沒有大家想像得樂觀。圖為輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳。（圖／翻攝自NVIDIA Keynote at SIGGRAPH 2023）

記者許家禎／台北報導

台股AI概念股連2天成為台股重災區，今（10）日上午10點半左右，世芯-KY、奇鋐、勤誠、建準、華星光慘跌停。AI指標股技嘉跌停打開，廣達跌幅仍有7%以上、緯穎跌6%多，英業達跌3.6%、緯創跌4%。AI股狂瀉到底為什麼？主要是與輝達來往密切的美超微日前公布財測，但不如華爾街預期，再加上輝達也才剛舉行完SIGGRAPH 2023，但市場不給面子，憂心AI後市可能沒有大家想像得樂觀，且質疑輝達是否能供應滿足市場上AI晶片的大量需求，因而引發殺盤。

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輝達與美超微一直是合作夥伴，之前輝達執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展還特別前往美超微的攤位站台。昨（9）日注輝達NVIDIA SIGGRAPH 2023宣布推出搭載新一代L40S GPU的OVX伺服器，美超微也是夥伴之一。受到AI題材熱潮，美超微一年來股價大漲超過4倍，來到歷史高點353.29美元，但財測不如市場預期，瞬間股價慘綠。

美超微上季營收21.8億美元，年增32%，EPS 3.51元，成長34%，財報超過市場預期，但財測部分卻讓市場失望。華爾街分析師原本預估美超微本季營收可達22億美元，EPS為3.21美元，但美超微的財測季營收卻介於19到22億美元，EPS估為2.75到3.5美元，以季營收中間值20.5億美元以及EPS中間值3.125美元來說，都不如市場預期。

因此，市場開始擔憂AI後市可能沒有大家想像得樂觀，美超微8日盤後股價重挫逾9%，而台股相關概念股9日也跟著腳軟，包括緯創、廣達、英業達、緯穎、技嘉等伺服器廠商都慘綠。

緊接著輝達NVIDIA SIGGRAPH 2023同步登場，執行長黃仁勳現身演講，宣布新一代 GH200超級晶片平台將從明（2024）年第2季開始供貨，並標榜是全球第一個支援HBM3e 的GPU產品，為加速運算與生成式AI應用打造，其用於處理複雜的生成式AI工作負載，包括大型語言模型、推薦系統和向量資料庫等，強調「GH200是世界上最快的！」。

但市場再度潑冷水，憂心AI前景沒有大家想得那麼好，尤其之前就有美銀出具報告表示，雖然AI趨勢不變，但輝達接下來的第二季財報可能沒有第一季財報那麼那人驚艷，並提出市場需求那麼多，但重點是輝達是否能供應滿足市場上AI晶片的需求。還有分析師認為，目前是股市飆漲末升段，輝達是AI泡沫的指標，要留意其股價漲幅走勢。

市場擔心質疑，也讓輝達9日盤中重挫超過5%，終場跌4.7%，收在425.54美元，市值縮水521.17億美元，約新台幣1.65兆元，來到1.05兆美元，約新台幣33兆。不過，同一時間傳出因美國總統拜登剛簽署行政命令，再度限制中國採購，因此有中國多間網路大型公司狂砸約1590億元台幣瘋狂採購輝達的AI晶片。輝達消息多空交雜，預計8月23日公布財報，屆時將成為全球市場關注焦點。

美超微財測不如預期，再加上輝達股價重挫，讓今日台股AI概念股成重災區。早上10點半左右，世芯-KY、奇鋐、勤誠、建準、華星光都慘跌停。AI指標股技嘉跌停打開，廣達跌幅仍有7%以上、緯穎跌6%多，英業達跌3.6%、緯創跌4%。

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