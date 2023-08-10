侯友宜能源政見納核電　民進黨嗆：核廢料留新北市民不接受

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對此，吳崢指出，侯友宜在2016年時曾公開說，核一、核二要按時除役，甚至曾說「核廢料是新北市的痛」，現在卻稱核一、核二延役，核四重啟，「侯市長是好了傷疤忘了痛， 忘了新北市民心裡的痛？」
吳崢質疑，侯友宜稱要讓核一、核二繼續運轉，「但核廢料要放哪？」侯說要學歐洲挖岩層把核廢料埋下去，但台灣的地質條件跟歐洲是一樣嗎？歐洲有在環太平洋的地震帶上嗎？歐洲有像台灣這麼多斷層嗎？侯友宜非常不負責，讓人憤怒，應被全國人民唾棄；他呼籲藍營縣市長表態，是否能接受在自己縣市埋核廢料。
「擔任新北市長的侯友宜，打臉當總統參選人的侯友宜！」卓冠廷解釋侯的能源政策說，侯要把8％的核電比例，至2050年變成18％，將核電比例大幅提升兩倍多。
卓冠廷質疑，核廢料到底要放哪裡？身為負責的總統參選人，要告訴大家，否則苦的是新北市民，「侯友宜核一、核二、核三、核四全都要，卻找不到最終處置場，那就是核廢料永遠留在新北市，新北市民是不可能接受的！」
另外，賴清德過去曾拋出停機的核能機組，維持作為緊急使用，以備不時之需一事，卓冠廷再度強調，賴清德之前是針對學生提問「被封鎖」的極端，外部導致的國安風險情境下所做思考及討論，不是常態狀態。
卓冠廷強調，民進黨自2016年執政以來積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型工程。