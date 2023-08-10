蘋果iOS 17新版本！「5優化」搶先看 找時鐘順便給鬧鐘
蘋果今（10）日再度向開發者釋出最新版本作業系統，有iOS 17 Developer Beta 5、iPadOS 17 Developer Beta 5，同步還有watchOS 10、tvOS 17 及 macOS Sonoma Developer Beta 5等，預計近期會有Public Beta 釋出。《NOWnews今日新聞》快速整理iOS 17最新版功能，搶先來看看iPhone 15會有哪些新亮點。
記者周淑萍/綜合報導
📍時鐘搜尋更直覺：
在新版本上搜尋「時鐘」，搜尋結果除了「時鐘」會同步提供倒數計時和設定鬧鐘，方便用戶直覺操作。
📍不用插電也能更新：
過去用戶更新軟體時，蘋果會要求在滿電或是插著電的狀態下更新，避免電量不足影響到更新的完整性，在最新版本上發現，有足夠的電量且鎖定的狀態下就會立即更新，讓作業系統無痛無縫更新。
📍捷徑自動化可立即執行：
捷徑功能自動化，新增「確認後執行」與「立即執行」。
📍儲存空間優化：
在「iPhone儲存空間」進行調整與優化。
📍多項圖示改變設計：
輔助使用、語音控制、控制中心手電筒在圖示上都有調整。