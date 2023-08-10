言承旭不婚有苦衷？原生家庭帶來傷痛 自述「我是被不要的孩子」
以偶像劇《流星花園》走紅全亞洲的46歲男星言承旭，情海浮沉多年，依舊是單身一人，他曾與第一名模林志玲、張熙恩等人傳出緋聞，卻遲遲不願認愛、承諾結婚，讓女方們傷透心另嫁他人，言承旭最近在綜藝節目《心動的信號6》透露，原生家庭帶給自己內心極大傷痛，因為媽媽說「我是被不要的」，不希望自己的小孩也覺得不被需要。
記者江芷稜/綜合報導
言承旭12歲父親就過世，與媽媽、姊姊相依為命，家境相當困苦，以模特兒之姿踏入演藝圈後，打工賺錢自食其力，不過以《流星花園》道明寺一角走紅後，卻被媒體扒出他的身世與生活優渥的富家子弟形象相差甚大，外型陽光、自信的言承旭，其實出身於非婚生家庭，還有另一個親哥哥，導致他從小就很自卑，不擅於表達感情，因此談了幾段戀愛，最終都沒能修成正果。
言承旭近日在陸綜《心動的信號6》擔任觀察嘉賓，看到影片裡男主角的情形，聯想到自己的家庭，對方哭的時候感同身受，突然眼淚潰堤，他表示原生家庭的環境讓自己很容易胡思亂想，不夠有自信，無法敞開心胸表達愛，「以後如果我走到婚姻，我就不希望讓小孩像我小時候那樣，會覺得我沒有被需要，我媽媽說當時我是被不要的」。
說到此，言承旭哽咽紅了眼眶，坦言在成長的過程裡非常自卑，「你說我怎麼會變強大？」身旁的來賓楊丞琳、周筆暢等人也感到心疼，杜海濤則安慰他難過的話就讓眼淚流下來，不然會更痛苦，貼心地安撫言承旭的情緒，言紅了眼眶說不出話，場面令人為之鼻酸。童年的傷痛仍留在心中縈繞不去，似乎也成了言承旭走向婚姻的最大阻礙。