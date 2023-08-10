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特企／《親子之夜》透過互動傳遞感動！斑馬人演劇團演出寓教於樂

▲《2023新北市永和仲夏夜之夢》系列活動第三場《親子之夜》，將於本周六(8月12日)在仁愛公園音樂舞台精彩登場。（圖／品牌提供）
▲《2023新北市永和仲夏夜之夢》系列活動第三場《親子之夜》，將於本周六(8月12日)在仁愛公園音樂舞台精彩登場。（圖／品牌提供）

本報訊

《2023新北市永和仲夏夜之夢》系列活動第三場《親子之夜》，將於本周六(8月12日)在仁愛公園音樂舞台精彩登場，邀請知名表演團體斑馬人演劇團演出戲劇「美麗國的皇后」，為永和的大小朋友帶來溫馨又開心的夜晚。

晚會表演邀請國內知名演藝團體「斑馬人演劇團」，該團創立於2016年，表演內容結合肢體喜劇、特技、雜耍、魔術、舞蹈與音樂節奏等元素，作品強調原創及互動，拉近與台下觀眾距離之餘更寓教於樂，透過輕鬆詼諧的戲劇小品以及精彩的動作設計，帶給所有觀眾最美好的感動。這次主演的劇碼「美麗國的皇后」，曾於中正紀念堂演藝廳演出，是前所未見獨一無二的新式兒童劇，適合各個年齡層觀賞，歡迎大家攜家帶眷一起光臨，享受美妙又奇幻的夏季夜晚。 

永和區莊茂坤區長表示「永和仲夏夜之夢」已經邁入第27年，每年皆透過不同的音樂與戲劇主題，於夏日期間打造一系列的藝文活動，未來也將繼續規劃更多元的活動，持續充實在地藝文能量，豐富市民文化生活。本年度仲夏夜之夢還有8月19日「好歌之夜」作為壓軸活動，歡迎市民朋友繼續到場支持，一起共襄盛舉。

活動當天下午3時30分至6時，於永和仁愛公園大草坪區，舉辦「午後時光」活動，現場設置大型氣墊免費遊玩，還有趣味闖關送涼感巾，更規劃親子尋寶遊戲，完成尋寶任務可以獲得彩色鉛筆，現場還有按讚分享送限量活動馬克杯250個，活動內容豐富多元，讓市民朋友可以從下午玩到晚上，無縫接軌晚會表演，把握暑假親子歡樂時光。

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