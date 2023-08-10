食腦變形蟲有3大剋星！醫曝唯一感染途徑　藥物治療效果差難救回

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃高彬說明，食腦變形蟲通常存在自然界流動速度不快的水中，像是野外的小池塘、小湖泊，溪邊與海邊較不會有。談及感染途徑，黃表示，喝下含有食腦變形蟲的水並不會被感染，福氏內格里阿米巴原蟲只會從鼻腔，經過嗅覺神經、鼻板往上進入腦部。感染案例數不多，昨疾管署公布個案為台灣第二例。
感染食腦變形蟲死亡率高達99%令人擔心，黃高彬分享，食腦變形蟲害怕氯、鹽水，也害怕50度至60度以上的高溫，因此像是游泳池、溫泉中，食腦變形蟲都難存活。
黃高彬指出，感染初期會表現出腦膜炎症狀，臨床大部分會當作一般腦膜炎處理，容易被誤診或是沒有被診斷出，若能儘速使用聚合酶鏈鎖反應的PCR可檢測，但目前國內腦脊髓液PCR並無這一項，「染上說實在很麻煩，進程又很快，藥物治療效果非常差」，就連國外也幾乎沒有聽到成功救回案例。
黃高彬呼籲，民眾不要到不明的水域游泳、洗澡、泡澡，國外如澳洲、紐西蘭的水域也還有許多幼蟲寄生蟲會鑽進皮膚，初步症狀會全身發癢、紅疹突起，若民眾戲水後有類似狀況，應盡速至感染科就醫，並告知醫師相關接觸史。
依疾管署監測資料顯示，於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，國際間近5年於巴基斯坦及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，而美國每年約5例，以7至8月為多，美國自1962年至2022累計157例，去年泰國及今年印度亦曾有零星感染案例。
疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。
疾管署提到，人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。該疾病潛伏期約1至7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。
疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，呼籲民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，也應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。