花旗消金8/12併入星展銀！明分行最後一天營業　重要異動一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
星展銀行也提醒，花旗銀行客戶雖然7月下旬會陸續收到簽帳金融卡，但直到8月14日上午9時才能開始使用，在此之前，也還無法使用金融卡提款、轉帳。至於客戶原有的花旗金融卡，在11日下午3時30分後，將無法使用，星展銀寄發的金融卡也還不能使用，會有超過2天的空窗期，必須特別留意。另外，也因為系統更新及資料轉換作業，8月11日下午3時30分起至14日上午8時59分止，無法以自動化設備進行提款、轉帳、繳稅費等功能。
至於信用卡相關服務如信用卡商店分期付款、動感活利網商品兌換、星展Apple星商城平台、停車場紅利折抵、市區免費停車等，也將暫停服務，並於8月14日上午9時起，恢復各項服務。對於卡友外界關心的信用卡權益，星展銀行指出，依規定會在1年內、也就是2024年8月之前轉換完畢，星展銀行後續將推出新的信用卡，陸續完成轉換；而花旗卡友在轉換到新的信用卡之前，均可繼續使用原本的花旗信用卡、權益不變。
以下是花旗台灣消金併入星展台灣的重要服務異動整理：
金融卡ATM存提款、轉帳、帳戶查詢等服務：8月11日下午3時30分起至8月14日星展台灣分行營業前都暫停服務
網路銀行、行動銀行服務：8月11日下午3時30分起至8月14日星展台灣分行營業前都暫停服務
金融卡換發：
8月11日下午3點30分起，花旗台灣金融卡將無法再繼續使用，8月14日0點0分起，才用始啟用星展台灣換發的金融卡進行交易，而7月中起星展台灣就陸續寄送換發金融卡、啟用密碼與使用說明，若還沒收到星展台灣換發的金融卡，記得到星展台灣各分行申請。
銀行電話理財密碼：
1、若是個人户（包括於國際金融業務分行OBU開戶，無實質營運的企業客戶），在花旗台灣所設定的電話理財密碼，將於8月12日起失效，之後，記得攜帶身分證及關戶原留印鑑（簽）章，親臨星展台灣各分行或電洽星展台灣電話銀行客戶服務中心辦理申請。
2、若非個人戶，在花旗台灣所設定的電話理財密碼，將於8月12日起失效，之後記得填寫星展台灣電話銀行服務申請書，郵寄至星展台灣企業帳戶服務部辦理，或視臨星展台灣各分行送件辦理。
網路銀行、行動生活家使用者代號及登錄密碼：
1、若為個人户，花旗合灣網路銀行、行動生活家所設定的使用者代號及密碼將於8月12日失效， 從8月14日上午9點起，可重新註冊星展台灣的網路銀行、行動銀行digibank，若已是用戶，依原使用者代號及密碼登入。
2、若非個人戶，並於花旗台灣有留存行動電話與電子郵件地址，在花旗台灣網路銀行、行動生活家所設定的使用者代號及密碼，將於8月12日起失效，星展銀會寄發DBS IDEAL企業網路銀行與行動銀行新手啟用包，收到後即可依此完成首次啟用並登入企業網路銀行與行動銀行進行帳戶查詢。
3、若原已是花旗台灣網路銀行、行動生活家使用者，收到啟用包後即可依此完成首次啟用並登入DBS IDEAL企業網路銀行與行動銀行進行帳戶 查詢及交易功能。
銀行行庫代號：
自8月12日起，辦理跨行轉帳、匯款等交易時，原有的花旗銀行帳號不會變更，記得將收款銀行的行庫代碼從 021（花旗台灣）改為810（星展台灣），以便完成交易
語音繳款或花旗網路ATM轉帳繳款：現有花旗台灣個人房貸若透過此繳款方式，自8月12日起星展台灣將不再提供此繳款方式。
郵局帳號自動扣款及劃撥：若現有花旗台灣房貸，透過郵局帳戶受權自動扣款服務或以劃撥方式繳交每日月付金，8月12日起星展台灣也不再提供此繳款服務。
保險箱業務： 星展台灣不再提供新承租及借用保管箱服務，在此之前在花旗台灣已承租借用保管箱，8月12日後將可繼續依約使用，已繳交的保證金及未到期租約會移轉至星展合灣，收費標準也無異動。
共同基金申購、贖回、轉換服務：
在今年7月31日下午3點30分已暫停，因各基金公司所需作業時間不同，各基金贖回的暫停日期可能晚於上述時程。原定期定額投資基金扣款，也7月31日上午9點起也暫停。星展台灣預訂8月14日分行營業後恢復提供。