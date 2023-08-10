日製捷運三鶯線首列車抵台 將上軌道動態測試朝後年完工目標努力
由日本日立製造所笠戶工廠製作的捷運三鶯線首列車，經海運行經韓國後再經由東海航行至台北港，昨日夜間抵達台灣，於今（10）日靠港卸船，象徵捷運三鶯線將邁入核心機電安裝測試重要里程碑，也預告明年列車將到正線軌道進行動態測試與耐久性測試，持續朝向114年完工目標努力。
記者吳嘉億／新北報導
新北市捷運工程局表示，捷運三鶯線是中運量捷運系統，路線串聯土城、三峽及鶯歌，列車由義大利設計，全線配置有29輛列車，由株式會社日立製作所於日本笠戶進行製造生產，首列車在8月6日自日本啟運，列車分兩節車廂進行運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m，重量約30噸，今日於台北港卸船後首列車將以拖板車運送到三鶯線三峽機廠，後續進行列車吊放作業，將2節車廂吊放至卸車軌道上，再安排進行車廂聯掛作業及安裝列車集電靴、車身貼膜、車內貼紙及滅火器和吊環等工作。
新北市捷運工程局提到，三鶯線列車外觀是由民眾於107年票選，由「萬里藍天，悠遊峽谷」造型勝出，以三峽、鶯歌山林河川並存的特有地景為創作靈感，車輛側身描繪淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動能量和清新雄渾流線感。
新北市捷運工程局補充說明，捷運三鶯線列車為訊式列車控制無人駕駛中運量捷運系統，最大營運速度為70km/hr；列車外型採用車頭傾斜20度之流線造型，並加大車窗面積讓乘客有較開闊的視野；其每列車可載330人，各車廂設置50個座位，內部為提供人性化及寬敞舒適之乘車空間，並設有輪椅區及博愛座供行動不便乘客使用。