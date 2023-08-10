歐陽娜娜遺憾沒見外婆最後一面！無奈心情全說了 珍貴合照曝光
歐陽娜娜近來釋出單曲〈不知道〉，這首歌是歐陽娜娜思念外婆之作，她遺憾說：「外婆在前年離開了我們，最後一刻我卻沒能陪在她身邊。」歐陽娜娜將對外婆的思念寫進歌裡，最特別地是，平實、生活感的MV，公開了娜娜小時候與外公外婆的合影，更重要地是，還特別請外公入鏡，藉由日常生活的陪伴，歐陽娜娜想告訴天上的外婆，「雖不知道何時能再相遇，但想念您的我們都好好的，請您放心喔！」
記者吳雨婕/綜合報導
提到創作〈不知道〉的過程，起初，歐陽娜娜憶及只是在昏暗的房間裡，有感而發地輕輕哼唱旋律，但隨著思緒飄遠，外婆的模樣在腦海中越發清晰，「她在不管是我長大的一路上，還是在學習音樂的過程，她都是扮演著一個很重要的角色陪伴著我。」歐陽娜娜遺憾自己缺席了外婆的最後旅程，她說：「成長的這段路上，經常會問自己一個問題，如果這時外婆在的話，她會給我什麼樣的建議，或是她會教我怎麼做，所以這首歌就成了現在這個樣子。」
外婆在歐陽娜娜生命中扮演著不可或缺的角色，「無論身在何處，她都會關心我，總支持和鼓勵我去追尋夢想。」在配唱時，歐陽娜娜內心曾不斷思索，不知道自己的未來會如何發展，甚至希望能在腦海中與外婆重逢。因此〈不知道〉真實地保存了她對外婆的記憶和思念，也表達了對生命困惑和迷茫的感受。
〈不知道〉MV邀來歐陽娜娜的外公一起入鏡拍攝，藉由歐陽娜娜與外公的互動、陪伴，在草地彈琴等畫面鋪陳淡淡的思念與日常，歐陽娜娜開心有機會能與外公在MV中記錄生活，極其自然的祖孫互動，舉手投足都是滿滿的愛。歐陽娜娜表示：「其實〈不知道〉表達的不只是我對外婆的思念，一部分我覺得這個思念，它是沒有一個定義的，可以是外公對外婆的一個思念，也可以是任何人對某一個人的思念！」