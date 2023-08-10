又窮又病又憂鬱！　醫警告台男3大「夜尿症」盲點危害

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知識盲區一：凡事無三不成禮？
醫：夜尿1晚2次即警訊！近6成民眾認為入睡後起床排尿3次以上才算夜尿症；但根據國際尿失禁防治協會定義，一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，即是「夜尿症」。尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，許多人認為「3」才是多的象徵，事實上醫界對夜尿症的標準更為嚴苛，提醒民眾千萬別輕忽。
知識盲區二：都是攝護腺惹的禍？
醫：賀爾蒙分泌不足才是主因！夜尿症有許多成因，其中近9成屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿」（Nocturnal polyuria）。廖俊厚分享，臨床觀察夜間多尿最大宗的原因來自老化後腦下垂體功能異常，使賀爾蒙—抗利尿激素（ADH）分泌不足，容易在人體睡覺時引發夜間尿量太多的問題。然調查卻點出仍有3成認為是攝護腺肥大所導致，正確選填「賀爾蒙分泌不足」者僅3%。
知識盲區三：夜尿不打緊免就醫？
醫：夜尿症的睡眠障礙，恐成多種慢病病根廖俊厚警告，長期睡眠中斷與睡眠品質不佳恐衍生許多健康問題。國外研究顯示，每晚睡眠時間若少於6小時，慢病風險可能大增30%；另一份日本研究也指出，長期睡眠不足罹患心血管疾病風險較一般人高3倍。夜尿影響睡眠品質會導致一連串健康危機，但自評有夜尿困擾的男性中，高達65%並未尋求任何就醫管道；其中近4成從發現有夜尿問題到實際求診至少間隔超過1年。
國際研究揭夜尿頻 將招致又窮又病又憂鬱3大危機國人對夜尿症病不僅充滿迷思，許毓昭補充，臨床有許多患者都是等到嚴重影響日常生活才就醫。夜尿導致的睡眠障礙已存在民眾生活中，且不少國際文獻更證實與數種中年危機有關：
夜尿危機1：憂鬱纏身研究顯示，有夜尿症的男性出現憂鬱症狀的風險是無夜尿症患者的3倍，且每晚起床如廁5次以上的夜尿症患者，患憂鬱症的風險更暴增至6.5倍。廖俊厚提醒，原先就因邁入中年、背負家庭重擔而倍感壓力的中年男性，可能因為夜尿問題讓憂鬱情況雪上加霜。
夜尿危機2：多病短命睡不好為百病之源，國外研究統計，夜尿症會增加近6成的住院風險，且夜尿的嚴重程度與死亡風險有高度正相關，男性夜尿症患者因睡眠障礙導致的壽命減損，可能高達近5年之多。
夜尿危機3：職場失利夜尿睡不好不僅衝擊身心健康受衝擊，也衝擊個人職場表現。研究指出，夜尿造成遲到、早退、缺勤等各種工作時數損失近10%，更會導致近4成工作生產力耗損，讓國家勞動力支柱搖搖欲墜。許毓昭引用國際研究說明，夜尿症導致的醫療費和住院費用，除增加患者的個人經濟負擔，美英西德日澳6國因夜尿症所損失的工作效率成本逼近800億美金。
▲台灣尿失禁防治協會與台灣泌尿科醫學會共同呼籲台灣民眾關注夜尿症，遠離中年健康危機。
檢測口訣「夜尿23醫」 ByeBye中年危機為方便民眾快速發現夜間排尿問題，學協會共推「夜尿23醫，ByeBye中年危機」口訣，簡易檢查排尿狀況：
2：一出現至少2次以上的強烈尿意，且已中斷睡眠需起床如廁
3：夜間尿量大於整天尿量的1/3
醫：務必盡速前往泌尿科就「醫」，現已有口服賀爾蒙藥物可緩解夜間多尿問題
為提升中年男性對夜尿症的正確認知，台灣尿失禁防治協會與台灣泌尿科醫學會攜手知名插畫家「八耐舜子」，推出首款結合藝術與金融的夜尿症衛教NFT。台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，期盼透過藝術提醒民眾留意夜尿疾病的徵狀，勿因小失大。另外，民眾也可透過夜問AI智能聊天室，搜尋全台超過300家泌尿專科醫療院所資訊，方便又隱密獲得正確衛教資訊，一秒找到離自己最近的就醫管道。
參考資料
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[13] RAND Europe Nocturia Survey 2019. https://www.rand.org/randeurope/research/projects/nocturia-effects-on-health-and-productivity.html.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58851
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