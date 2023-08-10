準確度高達95%！AI靠「打字聲」辨識資料竊取密碼　3招防「偷聽」

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為了印證這一點，研究團隊透過按壓MacBook Pro上36個按鍵、每個按鍵以不同手指及壓力按壓25次，期間將iPhone放在在距離MacBook Pro約17公分處進行錄音，以此來訓練AI模型，使之正確識別每個按鍵的模式。
結果顯示，AI辦識各按鍵聲音的準確率高達95%，也就是說，AI能夠「竊聽」出有關的字母及數字。
研究人員後續又以Zoom、Skype進行測試，透過視訊會議錄取並讓AI學習不同按鍵聲音，發現透過Zoom錄取的打字聲，準確分辨率達93%；透過Skype側錄的打字聲，則有91.7%的準確率。
薩里大學網路安全中心的托里尼（Ehsan Toreini）表示，每個按鍵都獨特的音頻或聲音，以通過指紋識別來推斷按下的是什麼。他也建議蘋果公司應考慮添加隨機噪音，以防止旁路攻擊（Side channel attacks）。
使用者也可以透過使用「Shift」鍵，來輸入混合大小寫字母、數字以及符號的密碼，讓AI難以「聽」清楚，因為按壓「Shift」後鬆開的聲音很難被辨別。另外，避免在公眾場合以及視訊會議上輸入密碼，或是加入生物識別資訊及使用雙重認證等，也能夠避免被AI辨別。