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準確度高達95%！AI靠「打字聲」辨識資料竊取密碼　3招防「偷聽」

▲人工智慧技術逐漸進步，如今還能透過辨別按鍵打字的聲音，得知其輸入至電腦的資訊及密碼。（示意圖／pixabay）
▲人工智慧技術逐漸進步，如今還能透過辨別按鍵打字的聲音，得知其輸入至電腦的資訊及密碼。（示意圖／pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自去年底，在ChaptGPT浪潮下使得人工智慧（AI）成為眾人關注的焦點，也促使相關研究、開發更加蓬勃發展。近來就有研究團隊發現，AI已經足夠進步，竟然能透過透過按鍵打字的聲音，辨識輸入電腦的資訊與密碼，且識別準確度高達95%。

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綜合《每日郵報》等媒體報導，來自英國杜倫大學、薩里大學及皇家哈洛威大學的研究團隊表示，麥克風可以檢測打字模式，這表明任何在公共場合使用筆記型電腦的人都可以記錄和解碼其打字內容。

為了印證這一點，研究團隊透過按壓MacBook Pro上36個按鍵、每個按鍵以不同手指及壓力按壓25次，期間將iPhone放在在距離MacBook Pro約17公分處進行錄音，以此來訓練AI模型，使之正確識別每個按鍵的模式。

結果顯示，AI辦識各按鍵聲音的準確率高達95%，也就是說，AI能夠「竊聽」出有關的字母及數字。

研究人員後續又以Zoom、Skype進行測試，透過視訊會議錄取並讓AI學習不同按鍵聲音，發現透過Zoom錄取的打字聲，準確分辨率達93%；透過Skype側錄的打字聲，則有91.7%的準確率。

薩里大學網路安全中心的托里尼（Ehsan Toreini）表示，每個按鍵都獨特的音頻或聲音，以通過指紋識別來推斷按下的是什麼。他也建議蘋果公司應考慮添加隨機噪音，以防止旁路攻擊（Side channel attacks）。

使用者也可以透過使用「Shift」鍵，來輸入混合大小寫字母、數字以及符號的密碼，讓AI難以「聽」清楚，因為按壓「Shift」後鬆開的聲音很難被辨別。另外，避免在公眾場合以及視訊會議上輸入密碼，或是加入生物識別資訊及使用雙重認證等，也能夠避免被AI辨別。

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