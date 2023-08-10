「88會館」洗錢主嫌郭哲敏泰國落網　傳下午押解返台

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郭哲敏另自2020年起，與彭恰恰金主林秉文（金星集團董事長，年輕時是蘆洲角頭）合作，使用PG TALK必礦公司的PG點數，讓郭男得以點數換取新台幣或虛擬貨幣，替詐團洗錢。檢調估計，郭從事地下通匯4年，經手金額逾200億元。
新北檢2022年獲報後開始偵辦，沒想到，同年11月媒體卻踢爆，承辦檢察官王涂芝、警政署政風室主任黃錦秋與多名高階警官曾於2020年元月出入郭哲敏、林秉文等人經營的招待所「88會館」。
王涂芝也被質疑，去年10月案件成熟，檢警即將發動偵查之際，竟有人通風報信要郭哲敏趕快出境，後來，海關通知王涂芝郭哲敏將出境，事否留置機場，但王檢同意放行。新北檢再將郭哲敏及其帳房陳品言列為外逃追緝要犯。
同年11月2日，刑事局查獲2億多虛擬貨幣和4000多萬現金，且同案被告有6人聲押獲准，王檢又准許林秉文以300萬元交保。其中貓膩全被媒體披露，郭哲敏與檢警是否有不當往來，新北檢、北檢也在蒐證了解中。
據了解，郭哲敏出境後，最終於7月27日在泰國曼谷落網，泰國移民局透過我國移民署駐泰移民祕書，通知調查局駐泰法務祕書，提供英譯通緝書及指紋比對確認郭的身分，將郭移至外國人收容中心留置，經調查局密切與泰方溝通後，泰方將郭驅逐出境，由調查局派人將郭押返台灣歸案。
至於帳房陳品言8日返台後，移送新北地檢署歸案，９日已遭收押禁見。