30多歲女染「食腦變形蟲」亡！池水要PCR 疾管署：最快1週出爐
一名北部30多歲女曾前往室內親水設施，7月26日發病出現頭痛、肩頸僵硬症狀，發病後7天死亡，經採檢確診為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎。目前衛生單位已採檢池水，疾管署表示，還要續抽核酸進行PCR，可能需要重複檢驗，時間約需2至3週，最快則要一週出爐。
記者許若茵／台北報導
疾管署昨（9）日表示，國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為北部30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今(2023)年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。
疾管署說明，診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依《傳染病防治法》第21條，請業者預防性停業及進行環境清消。
疾管署副署長曾淑慧受訪時表示，目前已完成池水環境採檢，結果最快要一週出爐，但因為池水檢驗檢體需濃縮及前處理，續抽核酸進行PCR，若陽性還需要定序，且因環境檢體的核酸濃度品質不如人體檢體，可能需重複復驗，可能需要2至3週。