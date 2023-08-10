食腦變形蟲現蹤58年！已奪200多條人命 中國6歲童海南島戲水感染
衛福部昨（9）公布，台灣時隔12年再度出現感染「食腦變形蟲」導致腦癌死亡案例。據悉食腦變形蟲被發現58年來，在全球已奪走超過200條人命，美國平均每年約5例，上個月才有名17歲少女感染身亡，而中國6月也有名6歲男童和家人到海南島海邊戲水，遭食腦變形蟲入侵，發病12天已陷入昏迷，情況極度不樂觀。
記者徐銘穗/綜合報導
疾管署監測資料顯示，1965年在澳洲發現首例人類感染「福氏內格里阿米巴原蟲」病例，國際間近5年於巴基斯坦（信德省）及美國持續有零星個案，其中巴基斯坦每年約10例；美國每年約5例，以7至8月為多，從1962年至2022年已累計157例，去年泰國及今年印度亦曾有零星感染案例。
據美國CDC資料顯示，全球70億人過去僅出現200多例案例，但鮮少有患者能通過藥物治療保命，由於目前沒有研發出特效藥，死亡率高達99%。
今年6月，中國一名6歲男童與家人到海南島海邊玩水，返家後沒幾天出現反覆高燒、嗜睡、昏迷等症狀，醫師診斷發現，男童感染了「俗稱食腦蟲」的阿米巴原蟲，發病12天已陷入昏迷，無法自主呼吸，住進重症加護病房。
而在美國喬治亞州，上個月也有名17歲少女Megan Ebenroth，和朋友到湖泊游泳，卻在4天後出現了劇烈的頭痛症狀，僅短短11天便不幸過世。《每日郵報》報導，她是在湖泊中感染俗稱「食腦阿米巴」的「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri），成為美國今年第3位死於食腦變形蟲的受害者。