揭柯、侯財政謊言！民進黨秀數據批「政治雙面人」

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卓冠廷表示，檢驗一個政府財政最直觀的三項指標，第一是中央政府歲入歲出賸餘，相較於連年赤字的國民黨，蔡總統上任以來每年都賸餘千億，還受到經濟學人認證，2021年和2022年債務還本1200億以及1500億，連續兩年創歷史新高，另外兩項則是計算進特別預算的「長期債務佔GDP比率」，蔡政府已經從馬政府時期的最高33%，降到現在的27%。
卓冠廷指出，計算進還債後的舉債總數，蔡總統執政以來只增加4350億，遠低於馬英九8年多出的1兆7000億債務，何況近年台灣還面對到新冠疫情和美中貿易角力的考驗，都是極大的困難。
王閔生表示，柯文哲宣稱任內還債570億，其實只有第一任前3年還較多，第二任幾乎沒有再額外編列還本預算，而還債570億的實情內容，是透過跟市府各所屬各基金借錢來取代新增債務，總計高達5次共1052億元。他說，柯甚至將原本賸餘140億元的台北市地方教育發展基金搞到只剩12億元，目的是為使帳面好看，「柯文哲做足自己的面子，讓接棒的下一任市府苦為無米之炊，窮了下一代教育、苦了下一代的孩子」。
王閔生進一步說，當柯文哲在批評中央財政紀律不佳時，柯文哲帶頭濫用第二預備金，無視第二預備金動支超過5000萬元須經議會備查的規定，刻意將經費拆分至5000萬元以下，迴避監督。
曾柏瑜表示，新北市拿前瞻預算補助是全國第二高，但執行率卻不如預期，更令人擔憂的是新北市今年出生率已經掉到6都最低，少子化前瞻預算只執行了5成，這樣的執行率不僅讓人質疑，「是不是因為市長無心市政、只顧自己總統選舉？」
吳崢批評，據審計部報告，2022年新北市債務高達2420億4634元，其實是較前一年微幅增加的，若是舉債用在該用的地方，市民也不會苛責，但侯友宜早早落跑，苦了市民，中和更深受其害，「攤開審計部的報告，新北市洋洋灑灑高達124個缺失待改進，對比侯友宜剛上任時，缺失明顯增加」。
吳崢進一步說，侯友宜口口聲聲說最重視公共安全，但是新北市518間里民活動中心，經過建築物公共安全申報檢查後，合格率只有67%，有167間的里民活動中心公共安全申報檢查是不合格的。
最後，卓冠廷提到，都市要建設要花錢，但花錢要花在對的地方，且有效率，不是像柯市長這樣五鬼搬運，侯市長更是拿了前瞻的補助款，還當成自己政績貼在臉書炫耀，反過來問政府錢花在哪，請問這是失憶了嗎？「今天要戳破侯友宜和柯文哲這些政治雙面人的假面具，不要製造數字欺騙人民，好好看看自己的財政紀律，不要只總是批評中央的努力」。