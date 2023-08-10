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食腦變形蟲會挑人？台死亡首例溫泉檢出寄生蟲　但同行親友都沒事

▲台灣2011年確診1例因接觸溫泉水感染食腦變形蟲的死亡病例。溫泉水被檢出有食腦變形蟲，但與感染者同行的親友都無人發病。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣2011年確診1例因接觸溫泉水感染食腦變形蟲的死亡病例。溫泉水被檢出有食腦變形蟲，但與感染者同行的親友都無人發病。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣時隔12年再度出現感染「食腦變形蟲」導致腦癌死亡案例。台灣首案為75歲健康男性，發病後25天死亡，他發病前暴露的溫泉池水中被檢出「福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）」寄生蟲，但同行泡湯親友無人發病，致病原因仍未是未解之謎。

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疾管署指出，台灣2011年確診1例因接觸溫泉水感染食腦變形蟲的死亡病例。75歲男性泡溫泉後陸續出現頭痛、頸痛等不適，短短4天已呼吸衰竭、插管治療，不幸在發病後25天死亡，經檢驗確認為「福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）」感染所導致的腦膜腦炎。

▲俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里蟲」。（圖／翻攝自美國疾病管制中心CDC）
▲俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里蟲」。（圖／翻攝自美國疾病管制中心CDC）
相關單位前往死者生前曾暴露的溫泉池檢測，也檢測出含有此種寄生蟲，該溫泉池經消毒後已重新開放，但經調查同行者及家屬無人發病。疾病管制署表示，該疾病為人體與環境致病原接觸所導致，不會經由人與人接觸傳播，人類病例罕見，疾管署於近兩年持續監測不明原因腦炎結果，亦未曾發現。

據悉，「福氏內格里阿米巴原蟲」為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

▲「福氏內格里阿米巴原蟲」為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「福氏內格里阿米巴原蟲」為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。（圖／記者徐銘穗攝）
疾管署提到，人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。人類病例罕見，潛伏期約1至7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99％。

疾管署也提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

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