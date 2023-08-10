黃偉哲拍片酸徐巧芯「選情低迷」 謝衣鳳批評：對台南市政沒幫助
台北市議員徐巧芯近來炮打台南沙崙綠能科技城，除痛批跟「空城沒什麼兩樣」，甚至還槓上資深媒體人黃智賢。對此，黃智賢胞兄、台南市長黃偉哲則在臉書上傳影片反酸，國民黨立委選情低迷，更嗆國民黨總統參選人侯友宜有點太弱了。國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳今（10）日則痛批黃偉哲，身為六都市長還有很多事值得關心，不需拍片攻擊徐巧芯、侯友宜，這對台南市政沒幫助。
記者翁子竣／台北報導
徐巧芯質疑台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億元不僅漏水，且超過62公頃的土地僅1400個員工，他諷刺跟「空城沒什麼兩樣」，甚至還槓上資深媒體人黃智賢。身為黃智賢胞兄的黃偉哲則在臉書上傳影片反酸，「徐巧芯跑到黃智賢臉書上去吵架，可見國民黨的立委選情是有點低迷。」
黃偉哲還嗆，甚至於小雞都必須蹭黃智賢聲量，還要求他的母雞不要打民眾黨總統參選人柯文哲，「所以呢，選到現在好像國民黨的小雞都快跑光了，侯友宜有點太弱了吧？」
對於黃偉哲說法，謝衣鳳今則表示，黃偉哲身為六都直轄市長，還有很多地方值得關心，不需要在臉書拍影片攻擊徐巧芯、侯友宜，這對於台南市政沒有幫助。
謝衣鳳強調，何況台南現面臨登革熱問題，難道黃偉哲覺得自己登革熱問題，做得比民進黨總統參選人賴清德好，就覺得引以為傲不需要再作改善了？他認為，對於台灣人民重要的事情，所有政治人物與首長，都應該花心思做到讓人民滿意。