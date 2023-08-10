限5天！7-11早餐「超省吃法」配咖啡13元　全家美式、紅茶買1送1

超商本周限定優惠更新！7-11明（11）日起至8月15日限時五天開跑，迎接中元節大檔期，本周分兩張DM、共9大項商品促銷，首推防曬乳液買1送1、平均80元起；還有夏天神好用的女性濕式衛生紙5包99元，平均單包20元、3.4折比半價還便宜。
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早餐族有福了，7-11即起至8月14日限時推出「國際帕尼尼日」，大杯美式搭配指定熱壓土司平均78元，若是以最高原價65元的熱壓土司來算，等於大美式只要13元。另有大杯拿鐵搭配指定熱壓土司平均85元，各限量2萬組。
若是咖啡寄杯快見底，即日起至8月14日前也是補貨好時機。7-11在APP祭出特大杯美式買10送10，若加上自備杯扣5元，單杯最低25元開喝，每日限量1.5萬組，通常在凌晨0時上架補貨、天亮就搶光，撿好康手腳得加快。
🟡全家
全家會員優惠自即日起至8月13日，本周共有13大項促銷品項，其中兩款商品是買1送1，包括FMC鹼性離子水平均單瓶10元，以及高露潔抗敏專家平均145元。此外則有不少買2送1，相當於6.7折，首推WA!COOKIES指定雪糕平均33元、FMC 7.77沙瓦平均46元。
全家「康康五」限時周末登場，明（11）日起至8月13日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是大杯仙女紅茶（40元）、特大杯美式（60元）買1送1。另外有康普茶平均18元、竹炭水平均10元、義美巧克力脆片雪糕平均20元。
🟡萊爾富
即起至8月13日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共9大項目促銷，其中樂法小氣泡是買1送1、平均15元。除此之外，Pocky棒餅乾買2送1、平均25元；生活泡沫紅茶第2件5元、平均1罐10元。
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