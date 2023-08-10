柯文哲神隱母代答叫屈 林靜儀：成年人自己工作不要叫爸媽出來
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲日前「北區姊妹台灣選哲之友會」活動時，安排空姐應援團載歌載舞惹議，挨轟是物化女性，柯文哲至今皆無安排公開行程對此說明，反倒是柯媽媽與民眾黨相繼出面澄清絕無「仇女」。民進黨立委林靜儀今（10）日表示，柯文哲年紀這麼大了，成年人出社會這麼久，「自己的工作不要叫爸媽出來」。
記者陳威叡／台北報導
民進黨立法院黨團今日召開記者會，媒體問及民眾黨空姐應援團惹議，至今柯文哲仍未出面說明，反倒是柯媽媽與民眾黨相繼出面澄清絕無「仇女」。林靜儀說，柯文哲年紀這麼大了，成年人出社會這麼久，「自己的工作不要叫爸媽出來」。
林靜儀表示，柯文哲過去長期以來在多元價值方面，包括LGBTI（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者），甚至是對於社會不同處遇、社經地位、教育程度背景、職業與學生職涯考量，都只有非常單一的標準。
林靜儀說，柯文哲同樣面對性別尤其是女性，其認知非常單一，這幾天有許多政論節目討論姊妹會一事，民眾黨相關人員也提及，這活動是要幫柯文哲過生日，認爲此舉根本是皇帝選妃。
林靜儀表示，對面事後這麼多的批判，建議柯文哲好好誠實道歉就好，坦承這樣是不適合的，如今每次都可以看到民眾黨發言人或其他成員辯解這麼久，擔心柯文哲哪天心情不好又開罵。