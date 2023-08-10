遠離代謝症候群！ 20－64歲可至診所諮詢管理　LINE遊戲1週挑戰還可抽好禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
代謝症候群5危險因子 腹部肥胖罹病風險較高國健署表示，代謝症候群有5項危險因子，5項中符合其中3項則代表有代謝症候群，危險因子包含以下「3高2害」：
- 血壓偏高（收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg）
- 血糖偏高（空腹血糖值≧100mg／dL）
- 血脂偏高（三酸甘油脂≧90mg／dL）
- 腰圍過粗（腰圍男性≧90cm、女性≧80cm）
- 好的膽固醇不足（HDL-C男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL）
國健署指出，腰圍、血壓等，其實民眾在家透過皮尺、血壓計量測，就可輕鬆掌握數值變化，為自己及家人的健康把關，此外也可善加利用成人預防保健免費健康檢查，及早發現異常數值。
2法寶掌握個人健康 20－64歲還可至診所健康管理而國健署也發展出「慢性病風險評估平台」，民眾只要輸入健檢數據，就可獲得未來10年內罹患5種慢性病的風險，平台還會提供個人化健康指引。國健署表示，民眾可以多加運用慢性病風險評估平台，並可再搭配健保署健康存摺紀錄之健康數據，掌握個人健康情形。
另外，為了讓代謝症候群個案有專業醫療團隊及早介入管理健康，國健署與健保署合作推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，凡是20－64歲的民眾都可就近於基層診所接受管理，並由醫療團隊針對不健康的生活型態，提供戒菸、戒檳、營養、運動等專業指導，讓民眾從日常生活做起，養成健康習慣，預防、延緩慢性病發生的機會。
LINE遊戲「一週挑戰」 認識代謝症候群、抽好禮此外，為了提升民眾的認知，讓民眾更了解代謝症候群，國健署推出LINE互動遊戲「代謝不NG 一週大挑戰」，以寓教於樂的方式，讓民眾認識代謝症候群、危險因子，並了解測量腰圍、戒菸、健康飲食等健康行為的重要性。
民眾可登入LINE官方帳號（https://line.me/R/ti/p/%40362rdril）一起加入挑戰。LINE互動遊戲活動時間為112年8月1日至8月31日止，民眾每天完成一關挑戰，就可獲得LINE Point點數或抽獎券，連續7天完成關卡，還有機會獲得高級筋膜槍、電烤盤、智慧腕錶等大獎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58842
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw