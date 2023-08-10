看台積電海外擴廠　中華信評點出3大好處　但也有2重大風險

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儘管歐洲、中東與非洲地區在台積電2022年營收中的占比僅為 5%，但中華信評認為，前項投資符合台積電擴大其全球版圖的長期策略，部分原因是為降低主要客戶對地緣政治緊張局勢的疑慮，而該項合資事業可望爭取適用歐元區一套旨在培育當地半導體供應鏈，金額達430億歐元的補貼計畫。
中華信評預期，未來幾年台積電仍會將大部分投資集中於台灣的先進製程技術，其中包括採用3奈米與2奈米最先進製程技術的晶圓廠。因此，台積電在美國、日本、歐洲與中國的海外擴廠計劃不太可能在未來2大幅降低該公司的區域集中性風險。台積電規劃在未來幾年內將20%的28奈米及28 奈米以下製程產能轉移至台灣以外的地區。中華信評估計，截至 2022 年底時，台積電的整體晶圓產能約有 90%位於台灣。
中華信評認為，由於已開發國家製造業所涉及的營建、勞動力、原料、能源與後端服務相關成本較高，且規模經濟效益較低，因此海外擴張亦可能為台積電帶來成本升高以及利潤率降低等重大風險。
不過，中華信評分析，以客戶與相關政府降低供應鏈風險的強烈意願來看，台積電強大的定價能力與設廠國家政府提供的補貼，應有助於該公司管理海外擴廠對其獲利能力的影響。此外，台積電的海外擴廠應有助於該公司以更有效率的方式管理台灣日益吃緊的水、綠電以及人才供給。
中華信評預測，德國晶圓廠對台積電 2023年至2024年借款槓桿的財務影響程度較低，因為大額的設備遷入支出要到2至3年之後才會發生，假設台積電 2023年與2024年的年度資本支出為320億美元至360億美元，較2022年市場需求下滑時的360億美元為低。支出的減少應可為台積電極強健的財務體質提供更充裕的財務緩衝空間。中華信評目前預期，儘管台積電的獲利能力較弱且現金股利配發金額略為增加，但該公司2023年將產生新台幣1000億元至1500億元的正自由現金流量。