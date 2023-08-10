外送平台PK！實測foodpanda、Uber Eats相同點餐 哪家最划算曝光
兩大外送平台近期更大規模的收服務費，Uber Eats「非會員」每筆訂單預計會加收5元至40元，但刻意降低運費，希望讓整體費用不會增加太多；而foodpanda則是昨（9）日開始無差別式的針對所有用戶加收1元至9元服務費，外帶自取、內用優惠及pandago免收，近期並陸續祭出優惠。《NOWnews今日新聞》實際比較兩大外送平台，在「非會員」的狀況下，訂購相同餐廳的同一產品，foodpanda總金額相較之下便宜了一些，Uber Eats則需要訂購會員才會比較便宜。
記者周淑萍/綜合報導
Uber Eats日前調整平台費用，針對非會員先是加收5元至40元不等的服務費，一次收到40元，Uber Eats自然也有配套措施，就是同步調降外送費，平均降幅約40%，以40元的外送費來說，就是降至24元。一增一降希望降低非會員的整體金額。
foodpanda先從去年6月開始漸進式試行平台費，歷經一年調整，昨（9）天開始全台無差別地向所有用戶收服務費，依照消費者所在地區、外送距離等因素加收平台費1元至9元。
兩大平台在非會員的狀況底下，誰會比較划算？記者實際訂購相同餐廳的相同產品，總金額Uber Eats要273元，比foodpanda的266元貴了一些。
📍試算後的費用如下：
◾foodpanda：餐點234元＋外送費29元＋服務費3元，總金額為266元。
◾Uber Eats：餐點234元＋外送費27元＋服務費11元，總計273元。
(因使用新帳號申請，因此扣掉26元外送費，1元為稅金。)
但如果是會員，同時都達到最低免運門檻，Uber Eats還免收服務費，等於實際金額是234元；而foodpanda針對會員還是需要加收3元，相較之下又貴了一些些。以目前單次訂購約30~40元的外送＋服務費來看，如果每月點外送超過3至4次的人，建議直接訂閱比較划算。