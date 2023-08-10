NVIDIA新一代「超級晶片」曝光　輝達黃仁勳宣告：是世界上最快的

揭前瞻成效豐碩　國發會：競爭力建設項目全球第12名

▲行政院會由國發會報告「前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果」，說明前瞻計畫推動至今約6年，推動成果豐碩。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.10）
▲行政院會由國發會報告「前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果」，說明前瞻計畫推動至今約6年，推動成果豐碩。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.10）

記者陳威叡／台北報導

行政院今（10）日召開院會，會中由國發會報告「前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果」，說明前瞻計畫推動至今約6年，推動成果豐碩，確實達到區域均衡，提升民眾生活品質等成效，從IMD世界競爭力排名中，台灣的基礎建設項目排名也因為前瞻基礎建設的投入，自2017年的21名，評比逐年提升至2023年的12名，顯見前瞻基礎建設推動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國發會今日於行政院會向報告「前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果」，說明前瞻計畫推動至今約6年時間，整體效益涵蓋經濟、社會及環境層面，推動成果豐碩，確實達到區域均衡，提升民眾生活品質等成效，並已逐漸充實國內產業未來所需各項基礎建設。

國發會指出，從IMD世界競爭力排名中，台灣的基礎建設項目排名也因為前瞻基礎建設的投入，自2017年的21名，評比逐年提升至2023年的12名，顯見前瞻基礎建設推動，已積極提升國內各項基礎環境，並獲國際評比肯定，也成為厚實國際競爭力動能。

國發會說明，前瞻計畫推動至今，充分滿足人民、地方、產業實質建設需求，除安坑輕軌、淡海輕軌、花東雙軌、南迴鐵路電氣化等軌道建設，政府也透過前瞻特別預算完成長期想做卻受限年度經費無法達成的事，包括班班有冷氣完成超過3400所學校18萬台冷氣裝設、打造超過800所公共托育設施、佈建288處以上銀髮健身俱樂部、補助72處青培站輔導提出171件地方創生計畫、超過2000所學校校園社區化改造、建置全國87個偏鄉5G基地台等，其他還有雙語政策、公有危險建築補強、市場整建、完善道路品質、區域排水改善等；其中桃園新竹水源備援管線，更於百年大旱期間發揮極大功能與效益，可以說一條水管救了全世界半導體產業。

國發會指出，配合推動國家重大轉型政策，如數位轉型與淨零轉型，前瞻計畫也發揮即時挹注建設需求，佈局產業未來所需基礎建設，例如台中港與興達港離岸風電產專區、5G基礎通訊整備等，提供新技術試驗場域，強化民間投資動能，帶動整體經濟成長潛能。

國發會強調，前瞻計畫確實提高國內整體公共建設水準，提升人民生活水準，並達到強化國土韌性的成效，包括推動1+17條備援調度管線、完備三大聯通管、伏流水開發、民生公共物聯網等相關計畫；最後提及前瞻計畫同時兼顧城鄉及區域平衡，過去財務狀況差而缺乏建設的地區，藉由前瞻計畫補強地方基礎建設，達成均衡台灣的目標，因此前瞻建設的推動是必要且符合國家需要的。

徐巧芯轟前瞻43億沙崙園區漏水　王定宇嗆：妳遠不如費鴻泰

稱國民黨抹黑前瞻、打臉侯友宜　民進黨：打侯從不手軟！

藍白批前瞻債留子孫　陳建仁：裝睡的人永遠叫不醒

蔡英文稱前瞻「沒有債留子孫」　侯友宜砲轟：睜眼說瞎話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀