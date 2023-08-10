全國首創！MeToo被害人求助專區 只要打1999 就會接住你
近各界接連爆發MeToo事件，揭發長期以來包含性騷擾、性侵及性暴力事件，高市府為了讓性騷擾求助不孤單，除將簡化性騷擾求助流程及管道外，自即日起只要打高雄市市民專線1999，單一管道提供被害人24小時協助，更提供線上受理管道，並於市府官網首設性騷擾防治專區，讓性騷擾被害人求助不擔心。
記者郭凱杰／高雄報導
另為協助職場性騷擾個案，社會局及勞工局跨局處合作辦理性騷擾個案服務，保障被害人權益不中斷。社會局長謝琍琍表示，高雄是個性別友善城市，呼籲民眾當遭受性騷擾時，可直接撥打1999，由市府專線人員協助您，亦可上高市府全球資訊網站「性騷擾防治專區」主動求助，維護自身權益。
高市社會局也首創全國委託辦理性騷擾被害人個案管理服務，由樹德科技大學提供被害人，包括情緒支持、諮詢服務、案情追蹤、法律諮詢、心理諮商、陪同調查或出庭、轉介其他資源等，協助被害人面對性騷擾申訴求助歷程等大服務內容，並陪伴走出性騷擾陰霾。
根據統計，在111年服務個案中，被害人所遭遇的性騷擾樣態以「肢體性騷擾」為最多，其次為「展示或傳送色情圖片及騷擾文字」，「言語性騷擾」再其次；最常發生地點為「公共場所」，其次為「網路虛擬環境」及「馬路」。可見性騷擾是一種對人身安全的傷害，任何人都有可能被性騷擾。
當發生性騷擾事件，被害人常伴隨著害怕、噁心等身心壓力，導致失眠、恐慌，嚴重可能影響個人日常生活的進行及就學就業表現；或因不熟悉申訴救濟、行政調查及司法訴訟等程序，致影響自身權益。性騷擾被害人個案服務由專業社工員主動關懷及情緒支持，提供一對一服務，甚至陪同調查、出庭或調解程序，討論自我保護的安全計畫，協助個案情緒穩定的走完所有歷程，減緩性騷擾事件所帶來的創傷壓力。