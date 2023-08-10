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全台唯一「關聖帝君卡」！跟這間廟有關　連郭台銘也有拜

▲宗教神明信用卡因剪卡率低、動卡率高，不少銀行搶發卡，而且除主流媽祖卡之外，近日又出現了全台首張「關公卡」，同樣卡片會先過爐保平安。（圖／記者顏真真攝）
▲宗教神明信用卡因剪卡率低、動卡率高，不少銀行搶發卡，而且除主流媽祖卡之外，近日又出現了全台首張「關公卡」，同樣卡片會先過爐保平安。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國曆今（10）日是關聖帝君生日，風水命理專家也建議最佳祭拜時辰，也因為很多人會定期去廟宇祈求全家平安，國內銀行也與廟宇發行宗教神明信用卡，強調結合宗教民俗、公益捐款與信用卡功能，甚至製卡時還會到廟宇過爐加持，今（2023）年更首見唯一的「關公卡」，是與「威天宫」合作發行，據傳鴻海創辦人郭台銘也拜過這間廟，除提撥一般消費0.25%捐贈予「社團法人中華關聖帝君文化交流協會」用做公益等，而且且每張卡片不僅過爐祈福，還特別經過誦經加持，如同平安符，辦卡刷卡同時也有庇佑。

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原本市場上宗教神明信用卡已有5張，而且都是「媽祖卡」，包括台中銀行大甲媽祖平安卡、華南銀行大甲媽祖認同卡、合庫銀行鹿港天后宮認同卡及土地銀行白沙屯拱天宫媽祖認同卡及台灣企銀北港朝天宮認同卡。不過，今年兆豐銀行也加入宗教神明卡發卡行列，還是與供奉全東南亞最高關公神像的桃園威天宮合作，推出全台首張「關聖帝君認同卡」。

兆豐銀行總經理胡光華也指出，由於宗教信用卡本身除了支付功能外，清一色都有公益捐款的功能，提撥幅度約從0.25%到1%不等，加上年度消費滿額都能獲得一整年的免費點燈，讓信徒能省去現場排隊的麻煩，因此，民眾辦卡後的忠誠度通常高於一般信用卡，加上卡面往往是神明像，又都有過爐加持的平安符功能，辦了就幾乎不可能剪卡，有效卡率往往可以高達8成以上，也因此成為市場上剪卡率跟呆卡率都最低的信用卡。

也因為同樣貴為台灣民眾重要信仰，在人民心中占有舉足輕重的關聖帝君更是信眾多元，橫跨業務、老闆、警察、甚至家庭主婦，因此，兆豐銀行特地與全台唯一武財神許願神廟「威天宮」合作，發行台灣首張關公卡，胡光華預估在全台信眾支持下，首年發卡有機會突破萬張。 

值得一提的是，兆豐銀行這次合作發卡的威天宮，去年遭遇祝融之災，大殿幾乎全毀，唯獨一牆之隔從山西引靈來台的關聖帝君祖靈卻奇蹟毫髮無傷，連在大殿內純青銅打造的關公像甚至在大火過後臉部變成紅色，令人嘖嘖稱奇，因此浴火重生後吸引了更多香客與藝人、甚至連科技大咖都前往參拜，目前已有超過5萬名信眾點燈，捐贈香油錢人數更是超過10萬人之多，香火相當鼎盛。

在宗教神明卡刷卡優惠部分，以兆豐銀行這張關公卡來說，除提撥一般消費0.25%捐贈予「社團法人中華關聖帝君文化交流協會」用做公益、捐款單筆滿萬元還會贈送金銀錢母套組，新戶辦卡首刷滿3千元還能獲得市價600元財神燈、年消滿6萬再送光明燈，宮內祈福點燈及購買結緣商品也可享9折與紅利2倍送，相當於25元2點，而且每張卡片不僅過爐祈福，還特別經過誦經加持，如同平安符，辦卡刷卡同時也有庇佑。

其他像是華南銀行大甲媽祖認同卡則是每筆消費提撥0.25%予大甲媽社會福利基金會，每年消費累積滿5萬元能於次年免費點燈，且每額外累積刷滿2萬元，可再指定代點1盞祈福燈；台中銀行發行的大甲媽祖平安卡，也有提供消費30元回饋1點紅利，亦提撥0.35%捐給大甲鎮瀾宮做公益，年消費滿10萬元可於次年由銀行代點光明燈；。

土銀白沙屯拱天宮媽祖認同卡則提供國內消費1%現金回饋，也是所有神明信用卡中回饋率最高；合庫銀鹿港天后宮認同卡、台灣企銀北港朝天宮認同卡都提供國內消費回饋0.5%、海外給1.5%刷卡金，其中合庫銀行年消費滿10萬元次年享代點燈服務，台灣企銀則是年刷滿6萬元免費點燈，每額外多刷2萬元可多1人點燈，最多可到5人。

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