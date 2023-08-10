卡努颱風金煌芒果農損　高市府協助小農渡難關

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杜蘇芮颱風及卡努颱風接連出現，讓高雄山區豪雨致災，造成桃源區及六龜區，尚未收穫的改良種芒果落果及水傷嚴重，高市府成功爭取桃源區及六龜區將改良種芒果納入農產業天然災害現金救助及低利貸款項目，農業部9日公告桃源區及六龜區「改良種芒果」啟動農產業天然災害現金救助，救助額度為每公頃10萬元以及低利貸款，並自8月10日至8月21日止（假日不休息）於土地所在區公所受理農民申報。
農業部特別提醒農友，如因天災或其他不應歸責於己之事由（如交通中斷或通訊中斷等），未能於受理期限內提出申請者，得於原因消滅後10日內，依行政程序法第50條規定向公所申請回復原狀，由公所覈實認定後，逕予受理，請農民放心。
農業局局長張清榮提醒農友，請桃源區及六龜區種植改良種芒果且受災損失達2成以上之農友，於8月21日前（假日照常受理申請），道路中斷則於修復後10日內，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。對於其他作物，市府農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。