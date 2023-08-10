西南風雨彈掃向中北部！午後「降雨熱區」一次看 沒必要別出門
今（10）日受到西南風影響，南台灣各縣市從早上開始，就已經有降下豪雨的情況，中央氣象局提醒，隨著時間過了中午，各地對流更加旺盛，除了南部之外，中部以北地區也要慎防局部大雨或豪雨，氣象局會持續更新「豪雨特報」，提醒民眾，雷擊、強陣風等劇烈天氣都可能出現，「必要時暫停戶外活動」。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，今明兩天（8月10日至8月11日）持續受西南風影響，各地天氣相當不穩定，整個西半部都要留意短延時強降雨，今日南部地區已有局部豪雨，中部以北將有「午後局部大雨或豪雨」，澎湖、金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風，若發生於溪流河川上游，下游容易出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象，強大雨勢更會威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳，影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流，必要時應暫停戶外活動。
氣象局提及，明日南部地區仍有局部大雨，中部以北午後還是有局部大雨或豪雨的發生機率，東半部則是多雲到晴，午後山區有局部雷陣雨的天氣型態，週末兩天（8月12日至8月13日），中南部地區清晨至上午仍有局部陣雨，但全台降雨將明顯趨緩。