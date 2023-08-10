政治因素凌駕經濟現實　分析：中國會持續援助北韓

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據美國之音報導，一連串令人失望的經濟數字與消息，可能會迫使北京削減部分擴張性的外交政策雄心，然而關注朝鮮半島事務的分析人士認為，中國對北韓的援助不會因為自身的經濟壓力增大而減少。
報導提及，北韓嚴重依賴中國，中國是北韓最大的貿易夥伴，也是從燃料、藥品到食品等必需品等經濟援助的穩定提供者，中國經濟不佳對北韓來說可能是個壞消息。然而，北京與美國及其地區盟友，包括韓國和日本的緊張關係日益加劇，出於地緣政治原因，北京可能會繼續對北韓提供經濟援助。
然而，由於兩國間缺乏透明度，導致準確的援助數字難以計算。
報導引述美國智庫韓國經濟研究所（Korea Economic Institute of America）資深主任史丹格榮（Troy Stangarone）的分析指出，「在中國對北韓的援助中，政治而非經濟因素往往發揮更大的作用，隨著中國與美國的緊張關係加劇，中國正在尋求加強與北韓和俄羅斯的關係，這為北京在經濟放緩期間繼續向平壤提供支援提供了額外的動力。」
報導提到，南韓與日本的雙邊關係從3月左右開始解凍，這令美國能夠加強與這兩個盟友的三邊安全合作，藉此抵禦北韓的威脅，並對抗中國在這個地區的強勢影響力。在這樣的情形之下，中國也加強了與北韓的關係。
美國的北韓問題專家巴布森（Bradley Babson）在報導中表示，中國不希望北韓的經濟完全崩潰，以防止人道主義災難和難民湧入中國。「中國將在北韓問題上做他認為在政治上符合自身利益的事情，並且不會因為經濟問題而被影響」，而且確保「從北韓對中國的傾斜中受益」。
綜合外電報導，今年7月底，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率領中國高官團訪問北韓，參與平壤紀念韓戰（Korean War）停戰70週年的活動，並與北韓領導人金正恩會面，當時金正恩表示，要讓兩國關係提升到「全新階段」。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120810