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桃捷公司推世客博紀念票　4款經典票卡較原價少70元

▲桃園機場捷運線的一日票票卡一張320元，「2023世界客家博覽會」一日票紀念票卡一張250元，比原價少70元。（圖／桃捷公司提供）
▲桃園機場捷運線的一日票票卡一張320元，「2023世界客家博覽會」一日票紀念票卡一張250元，比原價少70元。（圖／桃捷公司提供）

記者李春台／桃園報導

世界客家博覽會在桃園盛大展開，桃園大眾捷運股份有限公司也以「2023世界客家博覽會」主視覺為設計基礎，推出少於原價70元的一日票紀念票卡，共計4款圖樣，迎接盛會到來，滿足大家蒐藏及紀念之用。

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桃捷公司表示，四款票卡圖樣經典又精緻，分別為：鶇鶇款、速度款、幾何款、穿梭款。鶇鶇款是用桃園大眾捷運股份有限公司吉祥物紫嘯鶇為發想。速度款則是取捷運列車運行速度快捷為元素。而幾何款、穿梭款都是以「2023世界客家博覽會」的圖騰精神為主，都可永久保存對世界客家博覽會的美好回憶。

桃捷公司表示，除了單張一日票紀念票卡外，也和臺北捷運股份有限公司合作搭配推出聯票，計有「北捷24小時/48小時/72小時旅遊票」，及「北北基桃二日/三日景點暢遊卡」。

桃捷公司指出，聯票不僅滿足世界客家博覽會的交通運輸，還可以選擇24小時、48小時或72小時的北捷旅遊票券或是暢遊北北基桃各地知名景點的二日/三日券，方便快捷地探索桃園及周邊地區的美麗風光，讓旅行更加多元化。而且聯票售價都只要原價7.5折，非常優惠划算。

桃捷公司表示，一日票紀念票卡數量有限，只在世界客家博覽會期間限定發售，即日起在7-11超商ibon購票系統、易飛網或kkday網站即可訂購，歡迎大家在「2023世界客家博覽會」活動期間搭桃園機場捷運線來趟客家文化之旅。

詳細票券資訊和銷售地點可至桃園大眾捷運股份有限公司官方網站和各代售票務平台上查詢。購票請洽相關網路平台：

Ibon : https://tour.ibon.com.tw/event/e2307000018jare

Kkday: https://www.kkday.com/zh-tw/product/148854

易飛網: https://ea.ezfly.com/prodtket/prod/TKET000002569

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