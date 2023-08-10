桃捷公司推世客博紀念票　4款經典票卡較原價少70元

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桃捷公司表示，除了單張一日票紀念票卡外，也和臺北捷運股份有限公司合作搭配推出聯票，計有「北捷24小時/48小時/72小時旅遊票」，及「北北基桃二日/三日景點暢遊卡」。
桃捷公司指出，聯票不僅滿足世界客家博覽會的交通運輸，還可以選擇24小時、48小時或72小時的北捷旅遊票券或是暢遊北北基桃各地知名景點的二日/三日券，方便快捷地探索桃園及周邊地區的美麗風光，讓旅行更加多元化。而且聯票售價都只要原價7.5折，非常優惠划算。
桃捷公司表示，一日票紀念票卡數量有限，只在世界客家博覽會期間限定發售，即日起在7-11超商ibon購票系統、易飛網或kkday網站即可訂購，歡迎大家在「2023世界客家博覽會」活動期間搭桃園機場捷運線來趟客家文化之旅。
詳細票券資訊和銷售地點可至桃園大眾捷運股份有限公司官方網站和各代售票務平台上查詢。購票請洽相關網路平台：
Ibon : https://tour.ibon.com.tw/event/e2307000018jare
Kkday: https://www.kkday.com/zh-tw/product/148854
易飛網: https://ea.ezfly.com/prodtket/prod/TKET000002569