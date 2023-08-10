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貓咪心理測驗／解密喵星人真實想法　這類貓是007：專門監視你

▲透過貓咪心理測驗，解密喵星人真實想法。圖為英國短毛貓楓葉（Maple）。（圖／取自Maple Cat粉專）
▲透過貓咪心理測驗，解密喵星人真實想法。圖為英國短毛貓楓葉（Maple）。（圖／取自Maple Cat粉專）

記者黃韻文/綜合報導

台灣首本專門為「貓」量身打造的雜誌《貓咪與我》出世了！內容收錄所有與貓相關的生活情報、百科，包括療癒的貓咪漫畫、貓奴分享日常點滴，以及各領域專家如獸醫師解說專業資訊，以雙月刊形式發行。更佛心的是，即日起在各大寵物通路開放免費索取，填寫問卷還能抽寵物罐頭組合。

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這次推出的創刊號，內容集結貓咪喝水專題、辛卡米克與七隻貓、名醫講解貓咪的慢性腎臟病、6個關於呼嚕的祕密，並刊登《貓心理測驗》81個心測其中之一，快來看看你家貓咪是什麼個性。

▲《貓咪與我》雜誌即起在寵物公園、幸福貓狗等各大寵物通路開放免費索取。（圖／業者提供）
▲《貓咪與我》雜誌即起在寵物公園、幸福貓狗等各大寵物通路開放免費索取。（圖／業者提供）
📍Q1：你和朋友正在閒聊，但是貓咪過來了，牠最可能做什麼？ 
A、小心嗅聞每個人的手，評估現場狀況。 
B、發出嘶嘶聲，證明誰才是老大。
C、用頭輕輕撞每一個人，直到有人決定要和牠一起玩。
D、在房裡四處踱步，針對外來人士的侵略表達不滿。

📍Q2：你的貓喜歡和你玩什麼樣的遊戲？ 
A、牠喜歡在房內到處走，找出所有可能有外來者入侵的破口。
B、攻擊你的手。會先從輕咬開始，讓你誤以為你的手很安全， 然後火力全開，齒爪並進。
C、在牠的肚皮上搔癢。
D、當你好不容易說服牠和你一起玩，過沒幾秒牠又往反方向跑。

📍Q3：你的貓咪喜歡和其他同伴在一起，還是更喜歡獨處？ 
A、牠喜歡獨自待著。
B、牠高興的時候就會和其他貓咪一起玩。
C、從嗅嗅彼此的屁股到展現力量的摔角對決，牠什麼都會加入。
D、有鑒於牠尊貴的身份，牠通常只會隔著一段距離觀察牠們。

📍Q4：你在花園裡種了一些貓薄荷，作為你家貓咪的點心，牠會做什麼？
A、牠在走過去嗅聞之前，先懷疑地觀察了一下。 
B、牠不假思索地衝過去，讓自己被貓薄荷葉圍繞。 
C、牠沉浸其中，無法自拔，直到牠不小心嗆到為止。
D、牠在你與貓薄荷之間來來回回地看，彷彿在說：「所以咧？」

📍Q5：對你的貓來說，一顆揉成團的鋁箔紙球代表？
A、來自其他星球的外星生物。
B、一顆「被追蹤式」導彈。
C、一顆令人驚奇的流星。 
D、就是一顆揉成團的鋁箔紙球。

▲這天小男孩寫功課時，因為貓咪擋住作業本，只好先開牠的大腿。（圖／AP美聯社／Jukin Media）
▲每隻貓咪個性大不同，有孤僻、有黏人、有些則是很霸氣。（圖／AP美聯社／Jukin Media）
🟡貓咪性格解析

📍選A最多：敏感＆隨和 
這隻小貓是位真正的007情報員， 監視你是牠的第一要務。一旦牠對 於情況做了全盤的評估，加上時間與勇氣，牠就會變得比較好親近。 

📍選B最多：強勢＆衝動 
牠重視平衡，這不僅讓牠走在鄰居的圍欄上時不至於摔下來，同時也讓 牠成為一隻非常有原則的貓。一旦跨過底線，牠就會被激怒。 

📍選C最多：外向＆隨和 
這隻貓永遠不怕無聊。牠會把鼻子湊到任何東西旁邊，就算小小的縫 隙都不放過。如果牠沒聞到「快樂」的氣味，那就是牠大顯身手的時候。 

📍選D最多：強勢＆隨和
有些人可能會說這隻貓很跩，確實，牠品味獨到、好惡分明，而且會明確地讓你明瞭，像是輕輕在你手掌上拍一下表示「不！」

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