貓咪心理測驗／解密喵星人真實想法　這類貓是007：專門監視你

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📍Q1：你和朋友正在閒聊，但是貓咪過來了，牠最可能做什麼？
A、小心嗅聞每個人的手，評估現場狀況。
B、發出嘶嘶聲，證明誰才是老大。
C、用頭輕輕撞每一個人，直到有人決定要和牠一起玩。
D、在房裡四處踱步，針對外來人士的侵略表達不滿。
📍Q2：你的貓喜歡和你玩什麼樣的遊戲？
A、牠喜歡在房內到處走，找出所有可能有外來者入侵的破口。
B、攻擊你的手。會先從輕咬開始，讓你誤以為你的手很安全， 然後火力全開，齒爪並進。
C、在牠的肚皮上搔癢。
D、當你好不容易說服牠和你一起玩，過沒幾秒牠又往反方向跑。
📍Q3：你的貓咪喜歡和其他同伴在一起，還是更喜歡獨處？
A、牠喜歡獨自待著。
B、牠高興的時候就會和其他貓咪一起玩。
C、從嗅嗅彼此的屁股到展現力量的摔角對決，牠什麼都會加入。
D、有鑒於牠尊貴的身份，牠通常只會隔著一段距離觀察牠們。
📍Q4：你在花園裡種了一些貓薄荷，作為你家貓咪的點心，牠會做什麼？
A、牠在走過去嗅聞之前，先懷疑地觀察了一下。
B、牠不假思索地衝過去，讓自己被貓薄荷葉圍繞。
C、牠沉浸其中，無法自拔，直到牠不小心嗆到為止。
D、牠在你與貓薄荷之間來來回回地看，彷彿在說：「所以咧？」
📍Q5：對你的貓來說，一顆揉成團的鋁箔紙球代表？
A、來自其他星球的外星生物。
B、一顆「被追蹤式」導彈。
C、一顆令人驚奇的流星。
D、就是一顆揉成團的鋁箔紙球。
🟡貓咪性格解析
📍選A最多：敏感＆隨和
這隻小貓是位真正的007情報員， 監視你是牠的第一要務。一旦牠對 於情況做了全盤的評估，加上時間與勇氣，牠就會變得比較好親近。
📍選B最多：強勢＆衝動
牠重視平衡，這不僅讓牠走在鄰居的圍欄上時不至於摔下來，同時也讓 牠成為一隻非常有原則的貓。一旦跨過底線，牠就會被激怒。
📍選C最多：外向＆隨和
這隻貓永遠不怕無聊。牠會把鼻子湊到任何東西旁邊，就算小小的縫 隙都不放過。如果牠沒聞到「快樂」的氣味，那就是牠大顯身手的時候。
📍選D最多：強勢＆隨和
有些人可能會說這隻貓很跩，確實，牠品味獨到、好惡分明，而且會明確地讓你明瞭，像是輕輕在你手掌上拍一下表示「不！」