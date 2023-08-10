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大S、具俊曄愛情故事宛如偶像劇　不得已分手迂迴23年又重逢

▲大S和具俊曄（右）的愛情故事就像偶像劇，兩人23年後靠著一通電話重逢，4個月後修成正果。(圖／asosbarbiedee IG)
▲大S和具俊曄（右）的愛情故事就像偶像劇，兩人23年後靠著一通電話重逢，4個月後修成正果。(圖／asosbarbiedee IG)

記者薛羽彤/綜合報導

藝人大S（徐熙媛）去年3月無預警宣布和舊愛酷龍成員具俊曄結婚，2021年才和汪小菲離婚僅4個月又宣布再婚，震驚外界。而大S和具俊曄重逢宛如偶像劇般的劇情，男方甚至分手後都沒有新對象，23年後兩人又在一起，讓他們更珍惜這段得來不易的緣分。

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▲具俊曄（後排左起）、姜元來，小S（前排左起）、徐懷鈺、大S合影。（圖／旁白鴿臉書）
▲具俊曄（後排左起）、姜元來，小S（前排左起）、徐懷鈺、大S合影。（圖／旁白鴿臉書）
大S和具俊曄，因酷龍來台宣傳上大S節目《娛樂百分百》進而相識，當時具俊曄是當紅偶像，因外界流言蜚語，加上偶像包袱、現實考量之下，具俊曄提出了分手，他還原當年分手原因，「演藝圈常有這種事，如果有女朋友的話，工作會很辛苦，所以身旁的人會經常告訴我『別再交往了』。」

▲具俊曄走出飯店，臉上笑容滿溢。（圖／特派記者林敬原攝）
▲具俊曄在疫情期間和大S結婚後來台。（圖／特派記者林敬原攝）
大S稱具俊曄和她分手後，再也沒交女友，她2021年11月和汪小菲正式離婚，具俊曄在節目談到，他說看到大S離婚消息，又翻起舊照片，心裡就浮現「我應該要打給她」的念頭，於是播打23年前的舊電話，通了之後具俊曄用中文說：「嗨，我是光頭」，大S用韓語回答「是我，熙媛。」兩人就這樣又搭上。

▲具俊曄秀出婚戒刺青。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）
▲具俊曄秀出婚戒刺青。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）
因為疫情關係，具俊曄無法來台相見，但思念之情再也忍不住，當時只有家人可以入境，於是具俊曄提出結婚的想法，一方面也是怕這段緣分再消失，在視訊通話中用單膝下跪的方式向大S求婚，大S也很乾脆地答應了。大S提議婚戒就用刺青代替，於是兩人在無名指上刺了一圈，象徵戒指。此外具俊曄還將大S姓名、星座和台灣經緯度刺上手臂。

▲▼大S和具俊曄初相識、熱戀時的合照。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）
▲▼大S和具俊曄初相識、熱戀時的合照。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）
▲▼大S和具俊曄初相識、熱戀時的合照。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）
 
結婚這1年多來，大S被汪小菲和張蘭攻擊、被黃子佼指控吸毒、被傳婆媳問題等，具俊曄澄清媽媽非常疼愛大S這個媳婦。經歷風風雨雨，具俊曄依然不離不棄，陪伴大S度過難關，甚至兩人還被傳出離婚消息，具俊曄都坦然面對，自嘲最會做的事就是「等待」，「只要耐心等待，假新聞自然就會消失。」近日他在節目上公開兩人，相隔23年重逢的畫面，他看了也跟著流下男兒淚，具俊曄說：「當我去世時，如果問我人生中最難忘的時刻，我應該會選那個時候！」可見他對大S濃烈的愛意。

▲▼具俊曄（左）和大S時隔23年重逢。（圖／翻攝自MBC YouTube）
▲具俊曄（左）和大S時隔23年重逢。（圖／翻攝自MBC YouTube）
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