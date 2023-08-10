大S、具俊曄愛情故事宛如偶像劇　不得已分手迂迴23年又重逢

我是廣告 請繼續往下閱讀
大S稱具俊曄和她分手後，再也沒交女友，她2021年11月和汪小菲正式離婚，具俊曄在節目談到，他說看到大S離婚消息，又翻起舊照片，心裡就浮現「我應該要打給她」的念頭，於是播打23年前的舊電話，通了之後具俊曄用中文說：「嗨，我是光頭」，大S用韓語回答「是我，熙媛。」兩人就這樣又搭上。
因為疫情關係，具俊曄無法來台相見，但思念之情再也忍不住，當時只有家人可以入境，於是具俊曄提出結婚的想法，一方面也是怕這段緣分再消失，在視訊通話中用單膝下跪的方式向大S求婚，大S也很乾脆地答應了。大S提議婚戒就用刺青代替，於是兩人在無名指上刺了一圈，象徵戒指。此外具俊曄還將大S姓名、星座和台灣經緯度刺上手臂。
結婚這1年多來，大S被汪小菲和張蘭攻擊、被黃子佼指控吸毒、被傳婆媳問題等，具俊曄澄清媽媽非常疼愛大S這個媳婦。經歷風風雨雨，具俊曄依然不離不棄，陪伴大S度過難關，甚至兩人還被傳出離婚消息，具俊曄都坦然面對，自嘲最會做的事就是「等待」，「只要耐心等待，假新聞自然就會消失。」近日他在節目上公開兩人，相隔23年重逢的畫面，他看了也跟著流下男兒淚，具俊曄說：「當我去世時，如果問我人生中最難忘的時刻，我應該會選那個時候！」可見他對大S濃烈的愛意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995