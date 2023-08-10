登革熱疫情延燒　竹縣籲落實清除孳生源阻斷傳播途徑

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衛生局表示，登革熱是由登革病毒所引起的一種傳染病，又名「天狗熱」或「斷骨熱」，在臺灣以「埃及斑蚊」或「白線斑蚊」為傳播媒介，這兩種病媒蚊皆於白天吸血，且即使人在活動中，這兩種蚊子仍然照吸血不誤。其中，埃及斑蚊多以人工容器，如：儲水槽、空瓶、花瓶、廢輪胎的積水為孳生地，成蚊一般棲息於室內；白線斑蚊則喜好於竹筒、樹洞等積水處孳生，成蚊棲息於室外，所以無論屋內或室外，只要是容易積水的地方，都是登革熱病媒蚊孳生的場所，也都可能有病媒蚊存在。
衛生局指出，北部地區登革熱病媒蚊以白線斑蚊為主，請民眾加強居家環境巡檢，尤其近期颱風季節容易積水，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」防治原則及自我防護措施，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，呼籲民眾勿輕忽防蚊及環境孳清工作，減少造成社區擴散的機會。
衛生局提醒，民眾如返國或南部旅遊活動後，有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症之風險。
此外，衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。