人工膝關節置換手術再精進！電腦導航機器手臂精準減痛
不少長輩深受膝關節退化的困擾，一名64歲蕭女士膝關節疼痛多年，於多家醫院及診所治療後，仍無明顯改善，經朋友介紹到博田骨科進一步的檢查及評估，骨科部副院長蕭家傑診斷為末期退化性膝關節炎，建議全人工膝關節置換手術。醫院以更精準與安全的「電腦導航機器手臂人工膝關節置換系統」進行手術，蕭女士術後復元狀況良好。
記者陳美嘉／高雄報導
蕭家傑指出，博田骨科有鑒於人工膝關節置換的高需求，超前部署特別引進「電腦導航機器手臂人工膝關節置換系統」，此系統具備精準、安全及減痛優點，以帶給患者更高品質的手術治療方式。瑞士製造的機器手臂搭配加拿大的光學定位系統，術中膝蓋的些微移動都能完整捕捉，即時監測患者的膝關節，將人工關節精準的置放。角度精準也同時提升人工關節的耐用度，降低翻修的可能。
此外，透過光學定位系統，能夠在3D空間中即時監測患者膝關節的位置，以及註冊骨頭的解剖軸線，有效減少傳統器械所造成的股骨穿孔，也同時避免手術後的併發症，包括減少出血量，降低輸血機率及血管栓塞的風險。
透過數據化關節間隙，軟組織的鬆緊被定義出來，再透過術中規劃可以有效減少軟組織的破壞，進而達到術後疼痛的減緩，以及縮短住院天數，讓患者可以快速回到日常生活。蕭女士表示，做完手術後馬上可以下床，而且關節的疼痛感也沒有了，解決了多年來的困擾。