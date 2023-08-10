越南勞工因這原因求職遭拒！失業率居高不下 雇主揭聘僱考量
越南進出口業的數據在第二季呈兩位數下降，專家分析出口業的訂單嚴重衰退，導致107萬人失業，紡織成衣、製鞋、木材與電子業成為重災區，今年第2季共裁員21萬7800名工人。除了失業率居高不下，求職者也發現面試工作的難度增大，越南電玩遊戲產業僱主便坦言，不願意聘僱中年求職員工，因為「年齡太大了」。
國際中心賴正琳／綜合報導
《亞洲零售業新聞（Retail News Asia）》報導，今年37歲的電玩遊戲美術設計師小董（Thanh Tung）在今年初被裁員後，他發現求職變得很困難，以前都會收到多封面試邀請，然而今年他廣寄履歷到上百間公司，卻幾乎沒有回音。等到終於有一家遊戲公司發出面試邀請，最終仍沒被聘用，該公司27歲的執行長告訴他，公司認為他「年齡太大且太固執」，在面試過程中認為他沒辦法溝通，最終沒有錄用。後來任職於獵人頭公司的朋友告訴他，履歷上不要強調年齡和學歷，著重於描述自己會的技能和經驗會比較好，最終才成功在5月獲得工作。
除了小董的案例之外，去年下半年越南南部爆發裁員潮，主要失業對象都是中年婦女。而今年6月的問券調查顯示，90％的受訪者認為「越南35歲至40歲的人很難找工作」。
今年起越南面臨房市泡沫化，同時受到疫情影響而出現通貨膨脹，上半年出口業衰退造成高失業率，第3季的失業率持續增多，且物價上漲，導致越南勞工的生活變得艱困，甚至需要借貸才能維持日常開銷。