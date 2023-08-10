歷年同期次高！台積電7月營收1776.16億元、月增13.6%
台積電今（10）日公佈2023年7月營收報告，7月合併營收約為新台幣1,776億1,600萬元，較上月增加了13.6%，但較去年同期減少了4.9%，為歷年同期次高。總計今年1至7月營收約為新台幣1兆1,670億9,000萬元，年減3.7%。
記者許家禎／台北報導
展望第三季，台積電之前法說會上表示，合併營收預計介於167億美元到175億美元之間，約季增6.5%至11.6%，約略較市場預期的低。若以新台幣30.8元兌1美元匯率假設，而毛利率預計介於51.5%到53.5%之間，比第二季的54.1%還低，主要是3奈米量產初期的關係，至於營業利益率則預計介於38%到40%之間。
台積電9日宣布確定在德國建廠，但市場擔心美國廠「搞不定」量產時間延後，還另外衍伸員工不習慣企業文化與專業人才不足的問題，更有獲利被壓縮的隱憂，但台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真認為，這代表台積電正式進入到更全球化布局的階段，可以「槓桿當地的資源」，每個國家都有它的強項，像是美國強項在IC設計與IDM廠，日本在光學元件與車用半導體，歐洲則是車用半導體為優勢，如果能攜手合作說不定也能開創新機會。
另外，台積電高雄廠日前也確定導入2奈米，且依照台積電規劃，2奈米將於2025年量產。回顧台積電高雄廠規劃可說是一波三折，原本要興建2座廠，其中7奈米暫時喊卡決定延後，而另一廠則從28奈米轉為先進製程，現在確定導入2奈米製程。