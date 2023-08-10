南港唐吉訶德不只有「鮮選壽司」！ヲた飯堂、美妝區全台首登場
唐吉訶德（DON DON DONKI）台灣第3間店將於8月22日開幕，進駐台北南港CITYLINK賣場，除了首度納入旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」外，還有ヲた飯堂（OTAMESHIDO）、COSMEDONKI美妝專區都是全台首度登場。而屈臣氏則宣布開出首間「長照旗艦店」，在永和秀山門市提供健康諮詢、健康檢測、長照補助申請協助等服務，更首次設立輔具專區，輪椅、助行器、手杖在屈臣氏也買得到。
記者鍾怡婷/綜合報導
唐吉訶德「DON DON DONKI CITYLINK南港店」將8月22日正式開幕，單一樓層面積共1,156平方公尺，並首次引進全台首間「鮮選壽司」、「ヲた飯堂」與「COSMEDONKI美妝專區」。
鮮選壽司：DON DON DONKI旗下的迴轉壽司店，以新鮮食材和特製紅醋壽司飯為特色，南港店為全台首店。
ヲた飯堂（OTAMESHIDO）: 賣場內現煮食堂專區，滿足消費者想嘗試日本直輸麵食的各種口味，實現消費者「想試試看」的心情，可任選泡麵，賣場內會有專人烹飪料理，並可於店内直接享用！此外，獨家設置自助點心專區，消費者可立即品嘗日本當紅的零食糖果。
COSMEDONKI美妝專區： 唐吉訶德集團首次開設日系美妝專區，不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品的特色和使用方法。
此外，屈臣氏即日起將永和區秀山門市打造成首家「長照旗艦店」，於長照門市提供消費者健康諮詢、長照補助申請協助等服務，配合政府長照2.0計畫，針對輪椅、助行器、馬桶椅、洗澡椅、拐杖、位移器材、減壓坐墊、電動床、氣墊床等輔具項目提供補助申請服務，並首次於門市設立輔具陳列區，將輪椅、助行器、助步車、馬桶椅、洗澡椅、手杖、製氧機等輔具引進門市，也能在專業藥師的協助下進行試用。