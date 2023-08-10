單機表演「發動機突起火」！這設計讓經國號比幻象機、F-16安全

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當有一具引擎發生意外或戰損失效時，雙發動機戰機還可憑藉另一具發動機飛行，可讓戰機返回機場或備降場緊急降落，因此毫無疑問安全性會比單發動機戰機高。長期以來，美國海軍是雙發動機的愛好者，因為海軍飛行員不像空軍能方便找機場降落，海軍戰機必須在海面上找到航空母艦才能降落，當一具發動機失效熄火，必須靠另一具正常的發動機尋找航艦降落。
美國海軍近40年來服役戰機中，包括F-4戰機、A-6攻擊機、F-14戰機與F/A-18戰機等都是雙發動機戰機。2015年4月1日，美國海軍陸戰隊一架F/A-18C大黃蜂戰機由日本岩國基地飛往新加坡參演途中，一具發動機突然故障，這架大黃蜂戰機雖然沒有尋找航艦降落，但是仍靠另一具正常的發動機飛到台灣台南基地來維修，再度證明雙發動機的安全性。
2022年3月14日，一架幻象機在恆春外海執行任務時，飛行員通報發動機故障，在發動機故障20分鐘後，飛行員最後只好被迫棄機彈跳落海，證明單發動機構型的戰機安全性有其限制。
不過，雙發動機戰機也不是沒有缺點，包括有機身較重、機身阻力增加、較耗油、生產成本較高等問題，所以雙發動機大多是中大型戰機，包括美國F-15、F-22、歐洲颱風(Eurofighter Typhoon)戰機、法國飆風(Rafale)戰機、俄羅斯MiG-29、Su-30、Su-35等都是。
也因為單價、操作成本較高，導致上述雙發動機戰機銷售成績不如F-16、瑞典JAS-39等單發動機設計的中、輕型戰機。美國海軍與空軍下一代通用戰機也選擇單發動機設計的F-35，成本考量是其中之一。
經國號戰機使用雙發動機設計一大用意是增加推力，經國號使用的F124發動機單具推力6,300磅，比F-16A/B型戰機的普惠 F100-PW-200渦輪扇發動機軍用推力14,670磅低，雖然雙發動機耗油缺點限制了經國號戰機的作戰半徑，但因禍得福，讓經國號戰機發生單具發動機失效情況時，飛行員若處置得宜仍能平安降落。