養生別只防３高，也要防１少！２觀念確實防肌少顧健康。

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三高一少：中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部顏啟華主任強調，國人對高血壓、高血糖、高血脂這三高的意識逐漸提升，但卻持續忽略「一少」，也就是肌肉流失、肌肉量變少。
提醒民眾，肌肉流失的加劇與年齡有關，40歲後肌肉將以每十年平均 8%的速度迅速減少，40歲至80歲之間，可能流失將近三分之一的肌肉。若發現自己體力變差、力量變小，恐是肌少症找上門，千萬不能將症狀正常化、認為人老了就是會這樣很正常。
肌肉流失影響：顏啟華主任進一步指出，隨著肌肉流失，除了影響日常活動及生活自理能力外，也會導致認知功能障礙、失能，進而降低生活品質及增加死亡率。也有研究指出，下肢肌力較差的心臟病患者，心衰竭風險會增加 41%，可見肌肉流失的健康與生活品質衝擊全面，若輕視其影響，恐將導致理想生活受到重重阻礙，甚至被迫在臥床中度過餘生。
防肌少，運動、營養缺一不可。醫籲40歲開始應積極養肌！
肌少２大問題：營養不均、刺激不足改善肌肉流失、增加肌肉量，許多民眾會直覺的認為多運動就好，但事實上，補充足夠熱量、適量吸收蛋白質與多元營養也同樣重要。顏啟華主任說，許多從事勞動量較大的民眾，儘管有十足的生成肌肉刺激，但若沒有注意三餐營養，不僅身體沒有足夠的原料製造肌肉，既有的肌肉還可能被分解為能量來源，猶如把蓋好的房子拿去當柴燒，最後導致肌少症風險增加。
防肌少惡性循環：營養均衡、刺激肌肉顏啟華主任說，為了避免陷入「肌肉流失加劇→行動力變差→食慾差而營養不良與肌肉刺激不足→肌肉流失加劇」的肌少惡性循環，在40歲後就建議開始積極養肌，除了需要每週進行三次的阻力運動以外，均衡的營養也格外重要。
若平時因為工作繁忙而牙口不好、食慾不佳，建議透過更科學、更便利的均衡營養品，補充適當的熱量與吸收蛋白質，填補因外食所引起的食慾不佳、營養不均的營養漏洞，避免身體優先分解肌肉內的蛋白質作為能量來源，確保有足夠的能量，生成肌肉所需的營養，透過科學方式增肌，才能事半功倍。」
防肌少，飲食為主、營養品為輔，醫指營養品挑選３重點！
３重點：標章、成分、實證市面上有許多營養補充品，該如何挑選總是讓民眾傷透腦筋。顏啟華主任建議，除了價格考量以及是否有食品合格標章外，更應該注重內含的成份，確實包含「足夠熱量」、「好吸收蛋白質」、「多元維生素礦物質」，以及產品具有醫學實證，才能確保成效且能在短時間提升肌肉健康。至於何時適合飲用均衡營養補充品，顏啟華主任說，因為可以快速便利補充營養，任何時間都可以補充。
好的營養品在哪都能補！舉例而言，工作繁忙的上班族可以選擇便利攜帶的隨身瓶，無論在哪些地方，都可以迅速作為下午茶、消夜時段的代餐。運動完前或後，亦可以作為營養補充來源。長輩無論是在家裡或是外出旅遊，也可替代1杯牛奶或豆漿，或是加入穀粉或麥片作為早餐享用，創造口味變化，快速補充重要營養！
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