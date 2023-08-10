胃癌手術怎麼選？　醫師分析3手術方式優缺點、適合對象！

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手術一：傳統剖腹探查 傷口大但能全腹部探查胃部手術切除的方式包括剖腹探查手術、腹腔鏡探查手術、機器人手臂手術等。李君豪醫師表示，「傳統剖腹探查手術」術後傷口較大、疼痛較明顯，不過同時也是最能做到完全腹部探查的方式。
李君豪醫師認為，對於侵犯較廣的胃癌，或是病人較無法承受腹腔鏡的手術過程（如：氣腹）者，傳統剖腹探查手術是較為適合的手術選擇。
手術二：腹腔鏡探查 傷口小但「這些」困難度增至於腹腔鏡探查手術，屬於微創手術，傷口小、術後疼痛較低，病人恢復速度較快，但需將二氧化碳打入腹腔當中，得到較大的腹腔空間，再以長型的器械處理腹內的腫瘤。
此外，李君豪醫師表示，腹腔鏡探查手術時間相對較長，對於周邊器官侵犯較為嚴重、淋巴結轉移較多的病人會增加手術困難度，因此腹腔鏡探查對於較早期的病人、局部轉移較小的病人是相當適合的選擇，而局部轉移較厲害的病人則須謹慎評估。
另外，李君豪醫師提到，腹腔鏡探查也可以用於更詳細的胃癌分期，對於一些術前無法診斷的腹膜轉移可以避免無效的剖腹探查。
手術三：機器人手臂 更精準但費用高而機器人手臂手術也是近期最新的手術方式，和腹腔鏡一樣傷口小、術後疼痛較低，病人恢復速度較快。不過，李君豪醫師指出，機器人手臂手術跟腹腔鏡的差別在於它更為靈活，可以做到相當複雜、精準的縫合，也可大幅降低外科醫師的體力負擔。
但是，李君豪醫師表示，機器人手臂手術的缺點在於術前設置較為複雜，對於器官夾取、拉扯的力道也沒有反饋，外科醫師需要時間適應，此外病人要負擔的手術金額也較高。
李君豪醫師提醒，胃癌並不是絕症，胃癌患者應盡速與醫師討論，選擇最適合自己的治療方式，早期發現、早期治療。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-1-2.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58735
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