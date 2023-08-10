即溶茶天天喝16杯！他1個月後「腎臟直接壞了」 醫師曝致病關鍵
對於人體而言，過量的攝取任何物質，都會是一大負擔！腎臟科醫師江守山日前就在節目上分享一起案例，國外1名年輕天天飲用大量茶飲，最終卻導致腎臟出狀況，最終換腎才保住一條命，而其中主因竟與「草酸結晶」有關。
記者潘毅/綜合報導
《健康主播鄭凱云》日前節目邀請到腎臟科醫師江守山，為觀眾解答醫學相關問題，其中有人好奇「能否用茶代替咖啡？」江醫師則解答「不，我要先舉一個例子，一位歐美年輕男子天天喝即溶茶，每天幾乎都攝取16杯240毫升的份量，持續一個月，沒想到就造成了永久性的草酸腎病變，必須洗腎，最後被認為不可恢復，所以直接換腎」。
江醫師解釋，茶本身對於腎臟沒有特別好處，因為茶類含有草酸，而草酸會造成腎結石，甚至腎臟損傷，「即溶茶所泡成的茶飲，草酸含量遠多於茶葉沖泡的茶。若飲用大量的即溶茶，草酸形成結晶，並沉積在腎臟，就會造成草酸性腎炎，而此疾病是無法痊癒的。」
至於針對台灣的情況，江醫師也補充，上述案例中喝的是即溶茶，並非日常一般茶葉泡的茶飲，即溶茶泡的茶飲草酸含量更高，加上喝的量非常巨大，才讓草酸攝取量超出人體負荷，造成腎臟草酸性腎炎，草酸性腎炎基本上被認為是「不可逆」的疾病。