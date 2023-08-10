女子染「食腦變形蟲」亡 新北親水設施業者喊無奈、暫停營業清消
一名30多歲北部女子日前到新北市親水設施遊憩館戲水，在7月26日發病、6天後死亡，衛生福利部疾病管制署昨晚發布該女確認為感染「福氏內格里阿米巴原蟲」（俗稱食腦變形蟲）所導致的腦膜腦炎，新北市政府衛生局也立即對該室內親水遊憩設施館進行環境採檢以釐清感染源，今（10）日也再確認業者暫停營業狀況。對此，業者回應表示，不清楚為何個案會發病，其他每天來的教練跟學員也沒反應身體有出現問題，對於碰上這案例，實感無奈。
記者吳嘉億／新北報導
根據業者說法，館內設施每天都有投氯，氯含量約在1.5ppm左右，其他教練跟學員每天也都有來，也沒反應身體有出現問題，不清楚為何個案會發病；業者無奈說到，歷經疫情的衝擊，休閒人數不多造成營業虧損慘賠，今年好不容易疫情過後，又遇到暑假來客增多，卻碰上此病例，感到很無奈。
新北市政府衛生局表示，9日晚間接獲中央通知，立即會同中央及本局衛生稽查科前往室內親水設施營業場所進行採檢環境檢體與水質檢體，後續由中央帶回檢驗，以釐清感染源，同時依傳染病防治法規定，要求業者預防性停業及進行環境清消，今天已確認業者暫停營業狀態，待業者完成清消後，會再前往稽查，確認清消紀錄及營業流程等是否符合規範。