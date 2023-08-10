率隊參加「2023郎靜山青少年藝術獎」　施美鈴要攝影教學向下扎根

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施美鈴表示，「郎靜山青少年藝術獎」滬台攝影交流展，已成功舉辦4屆，受到了兩岸青少年攝影愛好者的積極回應與熱情參與。這一屆攝影交流展共收到滬台兩地青少年攝影作品1187件，其中臺灣地區學生作品317件，上海地區學生作品870件，主辦方從中評選出金、銀、銅、優秀獎共計100件作品，並通過攝影作品展與攝影作品集作為成果展示，也透過烏鎮旅遊的實際攝影，隔天馬上作品分享與評比，讓學員們更了解彼此及攝影的真諦。
施美鈴說，2023年攝影主題「喜相逢」，更像是一次珍貴的老朋友間的重逢。兩岸青少年透過鏡頭發現身邊美好事物，表達對大自然和生活的熱愛，令人非常感動，期待孩子們保存這份珍貴的情誼，將郎靜山大師的精神永遠的傳承下去。
來自臺灣萬能科技大學商業設計系一年級的豐凱欣在獲獎感言中講到：「這是我第一次來到上海，很高興也很榮幸能夠作為獲獎同學分享得獎感言及內心的感動。美學家克羅齊曾經說過「攝影」是一種直觀的藝術，不單單只是攝影，而是記錄生活中那些美好瞬間，並與周圍的人共同分享這份感動。」這次豐凱欣以「一馬當先」這幅作品獲得金獎，當她知道自己得獎，心裡無比感動，她表示要謝謝世界的美好，才能讓她拍出這美麗的世界。
施美鈴表示，透過這次帶著台灣學子參賽，才意外發現許多孩子的「攝影眼」比大人更真、更美以及更有創意。她認為攝影是探索美麗世界的途徑，要讓孩子接受攝影，就要從小紮根，這次到上海參賽，她看到這種無限的可能。
施美鈴說，在台灣攝影比賽一直是成人的專利，咸少向學校學生推廣，為避免造成攝影斷層，提早向下傳承扎根，未來在台灣也將會募集二手數位相機，更深更廣的致力推動攝影教學與比賽到莘莘學子身上。